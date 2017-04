Dragnea si Tariceanu vor cere comisie de ancheta parlamentara pentru alegerile prezidentiale din 2009

Ce spun Dragnea si Tariceanu in comunicat:"Este necesara aceasta ancheta in cadrul Parlamentului Romaniei, avand in vedere ca sunt puse in discutie principii ale statului democratic si ale statului de drept, dar si incalcarea principiului separarii puterilor in stat prin posibila interventie nelegitima a unor institutii in deturnarea procesului electoral. Totodata, se ofera cadrul necesar pentru a se clarifica daca persoanele prezente la reuniunile la care face referire presa au actionat in interes personal sau in numele institutiilor pe care le reprezentau.O astfel de comisie parlamentara este necesara ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public si care pun sub semnul intrebarii respectarea principiului alegerilor libere si corecte ca premisa esentiala a functionarii democratiei in Romania.Rezultatul alegerilor prezidentiale din 2009 a generat controverse in ultimii opt ani la nivelul societatii romanesti, existand suspiciuni privind fraudarea lor inca din zilele ce au urmat procesului electoral. Dezvaluirile presei ofera o noua perspectiva asupra deznodamantului alegerilor prezidentiale din 2009, introducand in discutie incercarea de influentare a procesului electoral."