Turcan: Daca PSD are de gand sa renunte la cota unica, PNL o va reintroduce

Postarea Ralucai Turcan pe Facebook:"Daca PSD are de gand sa renunte la cota unica, PNL o va reintroduce! Este decizia PSD daca vrea sa se joace cu stabilitatea legislatiei fiscale si sa bulverseze pe toata lumea. Dar, eu le-as sugera sa renunte la idee intrucat este nociva pentru sanatatea economiei. Cota unica este cea care valorizeaza munca si sprijina interesele angajatilor productivi - cine castiga mai mult oricum plateste deja la stat mai mult. Din acest motiv, este un punct pe care PNL nu-l poate abandona si la care nu poate renunta.Cat despre propunerea de a strange chitante si facturi nu este altceva decat o birocratie suplimentara, o modalitate de a transfera povara colectarii pe spatele contribuabilului. Acest lucru inseamna ca statul iti fura din timp si te pune sa lucrezi pentru el fara sa ai vreun beneficiu. Poate fi o idee care se poate discuta, dar doar daca se mentine cota unica, introducerea posibilitatii de a deduce anumite cheltuieli de catre contribuabilii interesati, pentru a stimula fiscalizarea economiei. Restul e in sarcina statului si a eficientei aparatului sau birocratic, care, din pacate, observ ca in 3 luni de guvernare PSD-ALDE este pe minus in privinta colectarii fata de ce s-au angajat."