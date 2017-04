Teodorovici: "I-am cerut lui Viorel Stefan de trei, patru ori sa publice pe site-ul MF o lista a rusinii cu cei la care statul are de dat bani

"I-am cerut domnului ministru (Viorel Stefan - n.r.) de trei, patru ori sa posteze pe site-ul Ministerului de Finante o lista cu cei la care statul are de dat bani, nu lista cu cei de la care are de luat, pentru ca aia este lista rusinii. Lista care au de dat la stat bani, aceia platesc pentru acele intarzieri penalitati, care sunt sume mai mari decat la banca. Lista cu adevarat a rusinii este cea la care statul are de dat si as vrea sa vad si eu ca statul impune pe fiecare zi de intarziere o penalitate pe care sa o dea. Asta este o abordare corecta din partea ministrului de Finante pe care, din pacate, vad ca nu o are, sper sa o aiba in curand", a afirmat fostul ministru al Finantelor.Intrebat daca se impune schimbarea lui Viorel Stefan de la Ministerul de Finante, Eugen Teodorovici nu a dorit sa se pronunte "pe aceasta zona", afirmand doar ca acesta nu trebuie sa ramana "cramponat" in programul de guvernare."Nu ma pronunt pe aceasta zona. In schimb, dansul are obligatia in primul rand sa respecte ceea ce este scris in programul de guvernare, pe de o parte. Pe de alta parte, nu trebuie sa ramana cramponat in aceasta zona. Acest Guvern totusi nu vreau sa para ca un Guvern care strict mecanic actioneaza la guvernare. Nu opreste nimeni pe niciun ministru sa vina si cu o parte creativa. Adica in zona de finante, de fisc unde stie toata lumea ca e foarte mult de lucru, poti sa vii cu masuri care sa aduca o viata mult mai buna de zi. Ce il opreste pe domnul ministru de finante sa faca acest lucru?" a conchis Eugen Teodorovici.