Basescu, despre Kovesi si Coldea: "Credeti ca si-ar fi permis sa-mi spuna ca-mi garanteaza mandatul? Le umpleam botul de sange pe loc!"

"Daca acest grup a fraudat cumva alegerile, este deja grup criminal organizat. Dupa articolul lui Andronic, Parchetul General trebuia sa se autosesizez sa inceapa o ancheta cu privire la ce au facut Maior, Kovesi, Coldea, Oprea in noaptea de 6 decembrie 2009 acasa la Oprea. Daca discutam de posibila fraudare a alegerilor si ca oamenii astia au influentat rezultatul alegerilor, atunci avem deja un exemplu, Dragnea, care a influentat un referendum tot legat de presedinte si a fost condamnat. Oamenii astia de ce sa nu fie condamnati? Dragnea era doar un lider, ei erau reprezentati ai institutiilor statului. Sa stim daca am avut un presedinte care a fost desemnat pentru 5 ani in urma fraudei acestor domni sau doamne, sau am avut un presedinte legitim. Pentru ca ei au spus 'La aceasta masa sta tot statul, noi va garantam al doilea mandat'", a declarat Traian Basescu intr-o interventie telefonica la Romania TV, comentand astfel dezvaluirile facute de Dan Andronic in Evenimentul Zilei.In plus, fostul presedinte a reamintit ca George Maior "era membru PSD cand l-am pus director la SRI, exact ca sa nu se interpreteze ca mi-am pus omul si folosesc serviciul pentru mine"."Sa spui ca SRI a lucrat la fraudarea alegerilor in favoarea mea e o copilarie (...) Codruta Kovesi cred ca avea vreo 29 de ani si am numit-o procuror general, adusa de la Sibiu. Pe Coldea era maior si l-am facut prim-adjunct SRI cu gradul de maior."Va imaginati ca vreunul dintre oamenii astia si-ar fi putut vreodata permite sa spuna 'dl presedinte, la aceasta masa sta tot statul, noi va garandam al doilea mandat'?! Le umpleam botul de sange pe loc!" a replicat Traian Basescu.Intrebat daca nu era el presedintele caruia i se promitea un nou mandat, atunci cine era, Basescu a raspuns: "Nu, pentru ca nu recunosc ca asa ceva sa se fi intamplat. Eu nu am alte informatii. Era imposibil ca un locotenent colonel sa ii spuna presedintelui Romaniei, si un procuror general proaspat numit sa spuna, 'Noi suntem statul, va garantam al doilea mandat'".Presedintele Comisiei de control al SRI, Adrian Tutuianu, a anuntat marti ca Dan Andronic va fi invitat la audieri "pentru a veni cu date si informatii precise", dupa articolul publicat de acesta in Evenimentul Zilei si in care afirma ca Laura Codruta Kovesi, George Maior, Florian Coldea si Gabriel Oprea erau implicati in procesul electoral din 2009, cand Traian Basescu a castigat al doilea mandat de presedinte.