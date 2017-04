Teodorovici (PSD), despre nationalizarea pensiilor private: "Ministrul Viorel Stefan sa vina cu o clarificare, altfel il chemam in Parlament. Daca dansul are astfel de viziuni, trebuie sa spuna foarte clar"

"Daca astazi sau poate maine, cel tarziu, domnul ministru de Finante, Viorel Stefan, nu face o clarificare in acest sens, cred ca saptamana viitoare se impune ca noi de la Comisia de buget finante sa facem o astfel de invitatie a domnului ministru la comisie pentru ca este, totusi, chiar periculos sa lasi astfel de zvonuri in piata fara sa iesi sa le infirmi. Sau daca dansul are astfel de viziuni, trebuie sa spuna foarte clar, trebuie sa stim cu totii care este viziunea ministrului de finante", a precizat Eugen Teodorovici, intrebat daca ia in calcul sa il cheme pe Viorel Stefan la comisie pentru a discuta despre nationalizarea pilonului II de pensii.Fostul ministru al Finantelor a tinut sa precizeze ca discutia privind pensiile este "falsa"."Din punctul meu de vedere, asa ceva nu este posibil. Este doar o informatie falsa si ma asteptam ca cei care au lansat o astfel de informatie sa ceara ministrului de Finante un punct de vedere si care este strategia Ministerului de Finante pe aceasta zona", a completat social-democratul.De asemenea, intrebat daca a discutat cu Viorel Stefan despre aceasta chestiune si daca poate sa garanteze ca informatia este fara acoperire, Teodorovici a spus ca el poate sa afirme doar ca este "o greseala de comunicare"."Eu pot sa va garantez doar daca sunt intr-o pozitie in care pot sa decid. Atat timp cat nu sunt intr-o astfel de pozitie, nu pot sa va garantez. Eu pot sa va spun foarte clar ca este o greseala daca asa ceva ar fi luat in calcul si oricum este o greseala de comunicare. Nu se comunica foarte clar pe un astfel de subiect. Deci, domnul ministru trebuie sa iasa foarte clar astazi - maine, cat mai repede si sa infirme un astfel de zvon", a spus Teodorovici.