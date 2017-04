Nicusor Dan: Telul USR este de a deveni al doilea partid din Romania in 2019 si de a da prim-ministrul in 2020

"USR-ul trebuie sa devina principalul partid in orasele din Romania. Pentru asta trebuie sa avem filiale in cele aproximativ 300 de orase din Romania, trebuie sa avem proiecte pentru fiecare din aceste orase si trebuie sa pregatim, in tot acest interval, oameni care sa candideze la pozitia de primar, care sa candideze la pozitiile de consilier local cu telul de a deveni in 2019, cand incep patru randuri de alegeri, al doilea partid din Romania si cu telul, pentru iarna lui 2020, de a da primul ministru", a afirmat, intr-o conferinta de presa, liderul USR.Nicusor Dan a precizat ca aceste obiective fac parte din programul pe care il va propune in momentul depunerii candidaturii pentru sefia USR.Acesta a adaugat faptul ca USR exclude aliantele sau fuziunile cu partidele existente si ca isi doreste ca partidul sa-si pastreze directia actuala, cu consolidarea zonei urbane, fara a exclude insa zona rurala.Intrebat de un jurnalist daca Dacian Ciolos ar putea fi propunerea de premier a USR pentru 2020, Nicusor Dan a raspuns: "Desigur. Da!"Presedintele USR a subliniat faptul ca e este o minciuna informatia aparuta in mass-media ca Dacian Ciolos a fost respins de partid, precizand faptul ca in cadrul USR a existat doar o dezbatere privind oportunitatea ca fostul premier sa vina in partid in acest moment.