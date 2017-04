Tudor Pop: USR propune infiintarea unei celule de criza care sa gestioneze epidemia de rujeola

"USR propune infiintarea de urgenta a unei celule de criza la nivelul ministerului, accelerarea si transparentizarea procedurii de achizitie a vaccinului ROR, alocarea de fonduri suplimentare acolo unde este nevoie si sprijinirea medicilor de familie din teritoriu si, nu in ultimul rand, informarea publicului larg despre evolutia epidemiei, dublata de o campanie nationala de educare a publicului despre necesitatea vaccinarii. Le dam termen o saptamana celor de la minister si ministrului. (...) Daca aceste masuri nu vor fi luate, miercurea viitoare, de la acest pupitru, vom cere demisia ministrului Sanatatii, domnul Florian Bodog", a afirmat Tudor Pop, intr-o conferinta de presa sustinuta la Parlament, conform Agerpres.Potrivit acestuia, USR va sprijini legea vaccinarii careia ii va aduce amendamente in perioada urmatoare, iar saptamana viitoare va organiza o dezbatere pe aceasta tema cu toti factorii implicati."Confruntat cu aceasta epidemie, Ministerul Sanatatii pune in dezbatere o lege a vaccinarii care este realmente amputata de orice sanctiuni la adresa celor care sunt responsabili de nevaccinarea copiilor. (...) USR va sprijini legea vaccinarii si in perioada urmatoare va veni cu o serie de amendamente care, printre altele, vor face referiri directe si la sanctiuni. Avem o prima dezbatere organizata pe 26 aprilie, la care ii vom invita pe toti decidentii si pe factorii implicati in domeniul vaccinarii, iar in ceea ce priveste epidemia de rujeola inca speram ca domnul ministru sa inteleaga gravitatea situatiei in care ne aflam si sa ia masurile necesare", a spus parlamentarul USR.