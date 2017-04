Serban Nicolae, despre Legea salarizarii unitare: "Au fost piedici ale bugetarilor cu salarii mari pentru a intarzia o solutie echitabila"/ "Procurorul general are un salariu de cinci ori mai mare cat un parlamentar. Nu-mi dau seama daca munceste de cinci ori mai mult"

"In general, nemultumirile celor cu salarii foarte mari ma lasa rece. Exista functionari si in aparatul Senatului care au venituri lunare mult mai mari decat un senator. Nu stiu cat de nemultumiti ar fi cei cu salarii foarte mari, cat de justificate ar fi aceste nemultumiri, dar probabil nu neaparat in presiuni, ci mai degraba in piedici de intarziere a unei solutii echitabile si generale s-a produs pana acum", a declarat Serban Nicolae intrebat daca nemultumirile functionarilor cu salarii mari din ministere si deconcentrate s-au transformat in presiuni asupra Guvernului sau asupra PSD."Daca exista functionari nemultumiti sau demnitari nemultumiti, au libertatea de a alege calea activitatii private. Sunt convins ca sunt persoane cu o competenta deosebita care fac fata tuturor rigorilor economiei de piata, au si performanta, si calitate, si competitivitate. Nu cred ca vor fi obligati, tinuti cu lanturile de un salariu nejustificat de mic in sistemul bugetar", a adaugat el ironic.Liderul senatorilor PSD s-a declarat nemultumit de salariul procurorului general Augustin Lazar, nefiind insa prima data cand acesta se exprima in acest sens."Am zis de Procurorul General care are un venit cam de cinci ori cat un parlamentar. Nu-mi dau seama daca munceste de cinci ori mai mult sau are o importanta de cinci ori mai mare sau un procuror general al Romaniei face cat cinci parlamentari, dar foarte putina lume e interesata de cat castiga procurorul general, dar foarte multa lume spune ca parlamentarii castiga prea mult¬, a declarat Serban Nicolae.