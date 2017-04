Candidata din partea PSD la sefia ICR, Liliana Turoiu, aviz favorabil in Comisiile pentru Cultura si Politica Externa din Senat/ Liliana Turoiu, despre preluarea sefiei ICR: O provocare a omului de cultura care sunt

"As dori sa spun foarte sincer si cu parere de rau ca va trebui sa pun intre paranteze creatia mea artistica pentru o perioada limitata. Este adevarat ca anul acesta am anulat cinci expozitii iinternationale in eventualitate in care va exista un aviz pozitiv si un vot pentru desemnarea mea ca presedinte al ICR, dar pentru ca iubesc traditia si cultura romaneasca (...) voi face acest sacrifiu personal - pentru ca nu este altceva decat un sacrificiu profesional. Si cei care provin din diverse medii artistice stiu asta. Nu este usor sa o iei de la capat atunci cand ai ajuns la un oarecare nivel de notorietate profesionala, insa pentru mine este o provocare la nivel de management si mai ales e o provocare a omului de cultura care sunt", a declarat Liliana Toroiu, propunerea PSD la functia de presedinte al ICR., in timpul audierilor.Pentru propunerea USR la sefia ICR, in persoana lui Cosmin Manolescu, au votat trei senatori, iar Radu Crap, propunerea PNL, a obtinut doar doua voturi. Aviz favorabil pentru cele doua functii de vicepresedinte al ICR au primit Mirel Talos, propunerea ALDE, (15 voturi) si Dan Bela Krizbai, candidat din partea UDMR, votat de 13 senatori.Din partea grupurilor parlamentare au fost avizati pentru a face parte din Consiliul de Conducere al ICR Miki Braniste, Radu Carp, Zamfir Dumitrescu, Zoe Petre, Valeriu Susnea, Bogdan Ion Talmaciu si Tibori Szabo Zoltan.Din partea uniunilor de creatie au fost avizati de senatori Grigore Arsene, Ioan Carmazan, Aurelia Corbeanu, Damian Laurentiu Dumitru, Stefan Gheorghiu, Petru Lucaci, Ileana Tureanu si Ulpiu Vlad.Conform presedintelui Comisiei de Cultura din Senat, Lucian Romascanu, Nicolae Manolescu propus de Uniunea Scriitorilor din Romania nu a primit aviz favorabil, intrucat a obtinut doar 8 voturi."Vreau sa interpretam votul asa cum este el: e un vot care alege profesionisti dintre profesionisti. Un numar mic de voturi nu inseamna neaparat o calificare inferioara. Este rezultatul votului de astazi. Sper, cum am spus si mai devreme, ca impreuna cu cei care vor fi alesi de catre Senat sa facem echipa si sa mergem inainte cu ideile tuturor pentru mai binele culturii romanesti", a afirmat presedintele Comisiei pentru Cultura a Senatului, Lucian Romascanu.Avizul comun al celor doua comisii parlamentare este consultativ si urmeaza sa fie prezentat plenului Senatului, care va vota listele de candidati si le va aproba cu votul majoritatii senatorilor prezenti, potrivit legii de functionare a ICR. Presedintele Comisiei pentru Cultura din Senat, Lucian Romascanu, a anuntat ca toate propunerile avizate, marti, vor fi prezentate plenului Senatului in aproximativ doua saptamani. Creatoarea de moda Liliana Turoiu este fina lui Adriean Videanu, sustin unele surse HotNews.ro, in timp ce alte surse spun ca aceasta ar fi chiar verisoara cu Videanu, fiind nascuta ca si acesta in Videle, Teleorman. Actualul ei sot, Florin Ionel, a ocupat functia de secretar general adjunct in Ministerul Economiei, cand acest minister era condus de Videanu. Contactata de HotNews.ro, Liliana Turoiu si-a exprimat dorinta de a se 'delimita de orice informatii nerelevante pentru acest context', precizand ca astfel de informatii tin de spatiul privat.