Serban Nicolae, aluzie la sloganul "noaptea ca hotii": Si Mantuitorul a inviat tot noaptea, s-a si nascut noaptea / Toate domnisoarele cu barba o sa protesteze

"Avand in vedere ca aceasta este saptamana ce precede Invierea... Ma rog, si Mantuitorul a inviat tot noaptea, s-a si nascut noaptea, toate domnisoarele cu barba o sa protesteze. Va propun ca urmatoarea sedinta consacrata acestei dezbateri (...) sa aiba loc miercuri dupa-amiaza (...) Miercuri, 19 aprilie, pe zi, urmeaza sa facem o noua dezbatere", a declarat Serban Nicolae.De altfel, pe parcursul sedintei Comisiei juridice a Senatului in care s-a vorbit despre proiectul de lege al gratierii, Serban Nicolae a avut o serie de ironii la adresa celor care au criticat amendamentele sale care prevedeau si gratierea celor condamnati pentru coruptie. Senatorul social-democrat a sustinut ca, potrivit unei situatii pe care a primit-o in urma cu o luna de la Administratia Nationala a Penitenciarelor, in inchisori sunt 337 de persoane condamnate pentru coruptie."Ma gandesc foarte serios sa adaug la infractiunile exceptate de la aplicarea gratierii si faptele de coruptie, astfel incat cele 337 de persoane sa nu beneficieze de gratiere si sa nu ingrozeasca societatea romaneasca cu chipurile lor hade de infractori periculosi si sa nu genereze o stare de pericol in societatea romaneasca prin faptul ca ar beneficia de un act de clementa", a spus Nicolae.El i-a numit pe cei care au protestat "pe internet" impotriva propunerilor sale drept "domnisoare cu barba"."Infama propunere a mea si care a generat protestele unor domnisoare cu barba pe internet urma sa produca urmatoarele efecte: beneficiau de gratiere 862 de persoane. Probabil figurile hade ale unor infractori periculosi, 862 de persoane, au inspaimantat mai mult decat 1400 - cati erau in proiectul Guvernului - sau cinci mii si ceva cati erau in planul de masuri alternative propus de PNL", a mai spus senatorul PSD."Deci, 2717 persoane aflate in pedeapsa privativa de libertate, din care eliberate in mod direct erau doar 862. Recunosc, propunerile mele nu erau atribuabile, nu raspundeau scopului declarat al acestui proiect, chiar daca o buna parte din societatea care a protestat ar fi fost inspaimantata vazand figura unor brute cu chip uman care au savarsit fapte grave", a adaugat el.Comisia juridica a Senatului a reluat din nou marti dezbaterile pe marginea proiectului de lege al gratierii, fara sa reuseasca insa sa ajunga la o concluzie. Sedinta comisiei va fi reluata miercuri, pe 19 aprilie, in conditiile in care termenul pentru adoptare tacita a proiectului se implineste pe 25 aprilie