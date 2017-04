Legea gratierii, inca o amanare la comisia juridica. Serban Nicolae, ironic despre gratierea persoanelor condamnate pentru coruptie si protestatari "Fiare, bestii cu chip uman"/"Si Mantuitorul s-a nascut tot noaptea, toate domnisoarele cu barba o sa protesteze"

Actualizat

El s-a referit si la protestele impotriva OUG 13 si la sloganul "noapte ca hotii", afirmand ca "si Mantuitorul s-a nascut noaptea, toate domnisoarele cu barba o sa protesteze"."Avand in vedere ca aceasta este saptamana ce precede Invierea... Ma rog, si Mantuitorul a inviat tot noaptea, s-a si nascut noaptea, toate domnisoarele cu barba o sa protesteze. Va propun ca urmatoarea sedinta consacrata acestei dezbateri sa aiba loc miercuri dupa-amiaza. Miercuri, 19 aprilie, pe zi, urmeaza sa facem o noua dezbatere", a declarat Serban Nicolae.Nicolae a inceput seria acestor ironii referindu-se la cei condamnati pentru coruptie despre care a spus ca au "chipuri hade"."Ma gandesc foarte serios sa adaug la infractiunile exceptate de la aplicarea gratierii si faptele de coruptie, astfel incat cele 337 de persoane sa nu beneficieze de gratiere si sa nu ingrozeasca societatea romaneasca cu chipurile lor hade de infractori periculosi si sa nu genereze o stare de pericol in societatea romaneasca prin faptul ca ar beneficia de un act de clementa. Infama propunere a mea si care a generat protestele unor domnisoare cu barba pe internet urma sa produca urmatoarele efecte: beneficiau de gratiere 862 de persoane. Probabil figurile hade ale unor infractori periculosi, 862 de persoane, au inspaimantat mai mult decat 1400, cati erau in proiectul Guvernului, sau cinci mii si ceva cati erau in planul de masuri alternative propus de PNLUlterior, citind o statistica a celor condamnati pentru diverse infractiuni, a continuat: "75 de condamnati pentru abuz in serviciu, 75 de fiare, bestii cu chip uman; trafic de influenta, 59 de persoane pana anul trecut - probabil infractori irecuperabili; 23 dare de mita, 38 pentru luare de mita - infractori periculosi, lasati in libertate cine stie cand vor mai da iar mita"."Recunosc, propunerile mele nu erau adecvate societatea ar fi fost inspaimantate la vederea unor brute cu chip uman" a mai spus Nicolae, vorbind si de un numar de 862 de persoane care ar fi iesit din inchisori in baza amendamentelor sale.Desi motivul pentru care dezbaterile pe proiect au fost amanate pentru marti a fost ca ministerul de Justitie sa vina cu un pachet de proiecte complementare acestui proiect de lege, ministerul nu a trimis niciun document la comisie pana astazi. Secretarul de stat in mininster Mariana Mot, prezenta la discutii, a anuntat ca acestea sunt in stadiu de avizare, si dupa ce vor fi aprobate de Guvern vor fi trimise spre dezbatere.De asemenea, potrivit lui Mot, inclusiv ministerul, care este initiator, are cateva modificari de facut la propriul proiect, dar care nu schimba esenta acestuia.Senatorii juristi au fost nemultumiti si de faptul ca nu exista un studiu de impact al proiectului, initiat de Guvern. Nicolae a intrebat de asemenea de ce nu e niciun reprezentant al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, intrucat cei din comisie au cerut diverse date privind numarul celor care ar iesi efectiv din penitenciare.Judecatoarea Andrea Ciuca, presedintele Asociatiei Magistratilor din Romania, s-a pronuntat in sedinta impotriva initiativei lui Nicolae de gratiere a faptelor de coruptie."Avand in vedere gravitatea faptelor de coruptie, nu s-ar justifica includerea lor in faptele care beneficiaza de gratiere. Nu inseamna ca le consider cele mai grave. Nu fac politica, nu fac decat trimitere la actele de politica penala ale puterilor legislative si executive" a spus Ciuca, precizand ca precedentele legi de gratiere colectiva aveau exceptate faptele de coruptie.Proiectul legii gratierii ar urma sa fie adoptat tacit pe 25 aprilie, in forma initiala, de catre Senat si sa mearga apoi in Camera Deputatilor. Este posibil sa se solicite conducerii Senatului prelungirea termenului de adoptare tacita cu inca 15 zile, asa cum a cerut in comisia senatoarea PNL Alina Gorghiu.