Dezincriminarea conflictului de interese, pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor

Camera Deputatilor este for decizional.Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat saptamana trecuta ca nu este de acord ca demnitarii sa isi poata angaja rudele.Initiatorii proiectului, adooptat deja de Senat in 2015, sunt cinci deputati si senatori, majoritatea fosti parlamentari: deputatii PSD Ciprian Nica si Victor Roman, deputatul UDMR Marton Arpad-Francisc (a fost ales pentru un nou mandat), deputatul de la Minoritati Ion Marocico si deputatul PC-PLR Aurelian Ionescu.

In forma actuala, Conflictul de interese este definit, la art. 301 din Codul Penal, astfel:



(1) Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, a indeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obtinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru sotul sau, pentru o ruda ori pentru un afin pana la gradul II inclusiv, sau pentru o alta persoana cu care s-a aflat in raporturi comerciale ori de munca in ultimii 5 ani, sau din partea careia a beneficiat ori beneficiaza de foloase de orice natura, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica. (2) Dispozitiile alin.(1) nu se aplica in cazul emiterii, aprobarii sau adoptarii actelor normative.



Prin initiativa legislativa,La acest articol,1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani șiDe asemenea, la propunerea lui Eugen Nicolicea (PSD, presedintele comisiei juridice), s-a modificat si alineatul 2 al art. 301, astfel:"Art.301 - Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane(2)in cazurile in carese refera laa) emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative;"Este dupa parerea mea acoperitor. In mod normal ca tehnica legislativa nu trebuia sa repeti un alt text din cod. Sunt unii care nu sunt in stare sa citeasca doua articole din cod, ele trebuie coroborate nu citite separat. Observati ca b si c sunt incluse in acest text si cer parerea autorului," a spus Nicolicea."Eu sunt de acord cu aceste modificari" a replicat Marton Arpad.In formularea sa, Nicolicea a folosit textele articolelor 18 si 21 din Codul Penal.Art. 18Dispoziţii generale(1) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, dacă există vreuna dintre cauzele justificative prevăzute de lege.(2) Efectul cauzelor justificative se extinde şi asupra participanţilor.Art. 21Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligaţii(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală constând în exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligaţii impuse de lege, cu respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute de aceasta.(2) Este de asemenea justificată fapta prevăzută de legea penală constând în îndeplinirea unei obligaţii impuse de autoritatea competentă, în forma prevăzută de lege, dacă aceasta nu este în mod vădit ilegală.De asemenea, s-a votat- (1) Dispoziţiile art.289 - 292, art.295, art.297 - 300 şi art.304 privitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la art.175 alin.(2) ori în cadrul oricărei persoane juridice.Amintim ca, pe 8 martie, parlamentarii au votat o modificare la Legea statutului deputatilor si senatorilor prin care obtin o derogare de la Codul Penal in sensul in care nu mai este conflict de interese angajarea la cabinete a persoanelor cu care acestia au lucrat in ultimii cinci ani.