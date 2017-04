Liviu Dragnea, dupa declaratiile guvernatorului Deltei: De unde stie acest om ca eu am pescuit in Delta atunci?

Declaratiile sale vin dupa ce Baboianu i-a criticat pe premierul Sorin Grindeanu si pe liderul PSD, Liviu Dragnea, pentru faptul ca in loc sa promoveze pescuitul sportiv, s-au laudat cu zecile de stiuci capturate in Delta."Ar fi putut sa arate captura, sa o pupe si sa ii dea drumul!", a declarat seful Rezervatiei, la emisiunea Lumea Europa FM "Nu orice stiuca pe care o prinzi trebuie sa o pupi. Se zice ca trebuie sa pui prima stiuca care la mine a fost acum multi ani", a replicat Dragnea, inainte de a preciza: "Eu nu capturez pesti".Pe de alta parte, seful PSD s-a intrebat de ce presupune Baboianu ca a pescuit in Delta: "De unde stie acest om ca eu am pescuit in Delta atunci?"."A auzit cumva ca va fi schimbat? L-a pacalit cineva ca va fi schimbat si e nervos?", s-a mai intrebat Liviu Dragnea.