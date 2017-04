Remus Borza: Pentru 1.000 euro pe luna vor intra in Parlament numai mediocrii si hotii; parlamentarii nu pot trai cu atatia bani

"In orice sistem de drept, in orice natiune care se pretinde a fi civilizata, in ierarhizare, ma refer la sistemul public, unde avem in jur de 1,2 milioane de salariati din cei 4,8 milioane de salariati, la varful piramidei se gaseste salarizarea demnitarilor. Demnitarii sunt cei care angajeaza Romania in relatiile cu alte state, cei care administreaza PIB-ul Romaniei, cei care angajeaza cheltuieli. Daca vi se pare in regula ca un ministru sa fie mai prost retribuit decat un sef de serviciu sau un parlamentar decat sefa de la administrativ sau de la financiar-contabilitate, atunci inseamna ca gresesc eu", a precizat deputatul.El a mai spus ca un demnitar nu poate sa traiasca cu un salariu lunar de 1.000 euro."Trebuie sa intelegeti ca un demnitar nu poate sa traiasca dintr-o mie de euro. Cand am folosit expresia nimeni, evident nu m-am raportat la tot poporul roman. La o mie de euro nu vor veni niste buni profesionisti sau niste oameni de moralitate sa lucreze. Trebuie sa acceptam, daca vrem sa avem pretentia ca traim intr-o democratie, intr-un stat de drept si intr-o economie de piata, sa ne onoram cum se cuvine corpul demnitarilor", a completat Borza.El a tinut sa precizeze ca "nu traieste din 5.000 lei".Deputatul ALDE Remus Borza a declarat ca la nivelul acesta redus de salarizare vor intra in corpul demnitarilor "doar mediocrii si hotii"."Dar sunt oameni de buna credinta in Parlamentul tarii, iar daca aveti consideratie fata de institutia fundamentala a unei natiuni, trebuie sa terminati cu populismele. Nici eu nu va intreb cate mii de euro castigati la televiziunile private. Fiecare poate sa castige dupa munca si rasplata si puteti castiga cat doriti, dar nu cred ca trebuie sa dam dovada de atata ipocrizie, sa facem atat de mari discutii... Ce vreti sa facem? Sigur, impuscam toti parlamentarii tarii sau ii trimitem acasa si acceptam sa fim condusi de alte institutii de presa sau de trusturile de presa", a adaugat deputatul ALDE."Trebuie sa acceptati ca, la nivelul asta redus de salarizare, vor intra in sistemul public, in corpul demnitarilor, doar mediocrii sau hotii. Un om de calitate, de valoare, care-si asuma decizia, care-si asuma decizia statului - corpul demnitarilor sunt cei care gestioneaza marile reforme - daca doriti sa avem un sistem de sanatate corect in care sa nu se moara cu zile, daca doriti sa avem mai mult de 4-5 sute de kilometri de autostrada, daca doriti sa avem un sistem de educatie eficient, daca doriti sa avem o administratie corecta, trebuie sa acceptam ca acei mai putin de o mie de demnitari sa fie corect retribuiti", a subliniat deputatul.El a mai declarat ca "un demnitar nu poate sa vina ca niste colegi de la un anumit partid in blugi, barbosi, slinosi si sa spuna: eu sunt alesul neamului"."Daca nu intelegem sa ne onoram demnitarii, nici altii in afara nu ne vor onora pe noi, ca popor", a conchis Remus Borza.