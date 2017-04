Legea salarizarii unitare se amana inca o saptamana, anunta Dragnea / Parlamentarii PSD si ALDE, reuniti in sedinta pentru a semna proiectul, care trebuia depus luni

Ce prevede proiectul legii salarizarii

"Nu, eu nu vreau sa o depun azi. Sa mai stea o saptamana sa isi mai dea lumea cu parerea", a spus Dragnea, intrebat daca proiectul va fi inregistrat luni."O saptamana - zece zile in plus nu strica nimanui, ba dimpotriva", a comentat acesta.Dragnea a facut aceasta scurta precizare inainte de a intra la sedinta parlamentarilor PSD in care este discutata legea salarizarii cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sedinta care a inceput la ora 15.00 la Parlament, la care participa si parlamentari ALDE. Potrivit unor surse politice, parlamentarii urmau sa semneze proiectul de lege care apoi va fi depus la Senat, prima camera sesizata, astfel in cat acesta sa intre in parcursul legislativ.La acest proiect s-au facut ajustari in mai multe randuri. Potrivit unor surse din conducerea PSD, si astazi se vor discuta eventuale modificari, inainte ca legea sa intre in procedura legislativa.Proiectul legii salarizarii a fost dezbatut de liderii PSD si ALDE cu ministrul Muncii si cu premierul Sorin Grindeanu la reuniunea de joi de la Sinaia, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD in care subiectul nu a fost discutat.Ministrul Muncii a adaugat ca proiectul Legii salarizarii unitare nu a fost dat pana acum publicitatii pentru ca tot s-au facut modificari pe proiect, insa textul legii va intra luni in parcursul legislativ."Maine va fi semnata de absolut toti parlamentarii, noi avand foarte multe semnaturi deja, in jur de 200. Colegii care nu au apucat sa o semneze vor avea maine o sedinta unita a grupurilor parlamentare ca sa mai prezentam o data principiile acestei legi pentru cine nu a fost la Sinaia si vom intra cu ea in Parlament intr-o procedura destul de rapida de dezbatere a acestei legi", a declarat Olguta Vasilescu.Ea a precizat ca proiectul mai poate suferi amendari, inclusiv din partea sindicatelor: "Nu dorim sa spunem ca nu vom accepta amendamente din partea opozitiei, chiar si a sindicatelor, a oamenilor simpli care vor avea ocazia sa vada aceasta lege incepand de maine si, daca vor simti nevoia sa ne semnaleze vreo greseala, suntem dispusi ca in Parlament sa corectam aceste lucruri pentru ca legea nu este perfecta, dar incercam sa avem cea mai corecta varianta posibila."Ea a aaugat ca obiectivul este ca legea sa fie adoptata la timp pentru ca primele majorari de salarii sa poata fi facute de la 1 iulie: "Cred ca vom avea un timp de dezbatere pana in luna iunie, iar in luna iunie o trimitem la promulgare presedintelui. Daca nu vrea sa o promulge, se intoarce in Parlament si ne-am luat o marja in asa fel incat, pana la data de 1 iulie sa depasim toate obstacolele."Olguta Vasilescu mai spune ca presedintele Klaus Iohannis "nu va risca" sa ceara reexaminarea legii tocmai pentru ca primele majorari se fac de la 1 iulie: "Teoretic nu ar avea niciun motiv sa nu o promulge pentru ca este vorba de cresteri de venituri ale romanilor, mai ales ca trecem printr-o dezbatere ampla in Parlamentul Romaniei (...) Noi luam in calcul inclusiv ca legea sa fie atacata la CCR."Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a prezentat, joi, la Sinaia, proiectul Legii salarizarii unitare, in forma agreata de coalitia guvernamentala. Ea a precizat ca primele majorari vor avea loc de la 1 iulie 2017 pentru militari si politisti, iar de la 1 ianuarie 2018 cresc salariile medicilor si asistentelor, insa salariile din sectorul sanatatii vor ramane aceleasi pana in 2022 deoarece din 2018 este acordata intreaga crestere salariala prevazuta in lege.Ministrul Muncii a adaugat ca Legea salarizarii unitare vizeaza toate institutiile publice, cu exceptia BNR si ASF: "Acolo exista o discutie de mai multi ani cu Comisia Europeana si ne-a fost adresata rugamintea de a nu intra aceste doua institutii in proiectul Legii salarizarii unitare."Raportul dintre cel mai mic salariu din sectorul public si cel mai mare este de 1 la 12: "Principiile care au stat la baza acestei legi sunt principiul legalitatii - toate drepturile de natura salariala se stabilesc prin norme de forta a legii, principiul nediscriminarii - eliminarea oricarei forme de discriminare si instituirea unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care presteaza aceeasi activitate si are aceeasi vechime in munca, principiul egalitatii - asigurarea de salarii pe baze egale pentru munca de valoarea egala, principiul importantei sociale a muncii, principiul stimularii personalului din sectorul bugetar, principiul ierarhizarii pe verticala, cat si pe orizontala, in cadrul aceluiasi domeniu si in functie de complexitatea si importanta activitatii desfasurate, principiul transparentei mecanismului de stabilire a drepturilor salariale si principiul sustenabilitatii financiare", a declarat Olguta Vasilescu.Salariile de baza sunt diferentiate pe functii, grade, trepte si gradatii. Gradatiile se acorda in procent de 7,5 pentru gradatia 1 - de la 3 la 5 ani, 5% pentru gradatia 2 - de la 5 la 10 ani, 5% pentru gradatia 3 - de la 10 la 15 ani, 2,5% pentru gradatia 4 - de la 15 la 20 de ani, 2,5% pentru gradatia 5 - peste 20 de ani.Ministrul Muncii a precizat ca nu a fost taiat niciun fel de spor actual, insa a fost introdusa restrictia ca ordonatorul de credite sa nu aloce sporurilor mai mult de 30% din anvelopa salariala. "Un politist care lucreaza in strada poate sa ajunga la 70%, dar este clar ca cei care stau la birou sau personalul contractual vor trebui sa aiba sporuri mai mici", a exemplificat Vasilescu.Primele majorari se acorda de la data de 1 iulie 2017: soldele de functie ale personalului militar cresc cu 20% fata de nivelul acordat pentru martie 2017, salariile de functie ale politistilor se majoreaza cu 5% fata de nivelul acordat in martie 2017: "La 1 ianuarie 2018, medicii si asistentele intra cu toata cresterea, insa ei nu vor mai creste deloc pana in 2022; salariile de baza pentru personalul didactic din invatamant se majoreaza cu 50% fata de nivelul decembrie 2017, salariile de baza, soldele de functie, indemnizatiile de incadrare ale personalului salarial se majoreaza cu 25%", spune ministrul Muncii.Pentru functiile alese modalitatea de calcul a indemnizatiilor este variabila: "Indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica se stabilesc pe baza coeficientilor si a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare", a mai afirmat Olguta Vasilescu.In perioada 2019-2022 ar urma sa se acorde anual o crestere a salariilor de baza, soldelor de functie, salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare reprezentand 1/4 din diferenta dintre salariul prevazut pentru anul 2022 si cel din luna decembrie 2018.In cazul in care angajati ai statului au in momentul de fata salarii mai mari decat cele prevazute in lege pentru anul 2022 sau devin mai mari ca urmare a majorarilor, se vor acorda drepturile salariale la nivelul anului 2022.