Nicusor Dan: Exista vointa majoritara in USR ca Dacian Ciolos sa vina in partid, daca, bineinteles, isi doreste acest lucru

Nicusor Dan a sustinut sambata o conferinta de presa la Arad, afirmand ca usa partidului sau ramane deschisa pentru Dacian Ciolos daca acesta va dori sa se inscrie in USR, iar majoritatea membrilor il asteapta.Intrebat daca are discutii cu Dacian Ciolos pentru a-l aduce in partid, liderul USR a raspuns: "In momentul acesta, decizia este la domnia sa. Nu putem inchide usa pentru nicio persoana care indeplineste criteriile de admitere."Nicusor Dan a mai fost intrebat de jurnalisti daca este dispus sa ii ofere o pozitie de conducere in partid fostului premier, liderul USR raspunzand ca acesta poate candida pentru orice functie: "Noi actionam conform statutului, respectiv orice membru USR poate sa candideze pentru orice functie in USR, nu s-a pus problema de negocieri."