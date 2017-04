Cristian Busoi a fost reales in functia de presedinte al PNL Bucuresti dupa ce a girat dezastrul filialei PNL la alegerile parlamentare

Busoi este considerat in partid un bun jucator de culise, dar cu o foarte slaba priza la public. El s-a remarcat printr-o campanie electorala extrem de timida la adresa adversarilor politici din PSD. In plan politic nu s-a remarcat prin initiative majore. In plan mediatic, este un obisnuit al studiourilor de la Antena 3."Am avut 726 de buletine de vot. 79 dintre ele au fost anulate fiindca nu s-a facut procedura de vot corespunzatoare si avem 647 de voturi valabil exprimate, neanulate, toate pentru candidatura domnului Cristian Busoi. Deci domnul Cristian Busoi - vechiul si noul presedinte al PNL Bucuresti, pe care il felicitam", a anuntat prim-vicepresedintele PNL Teodor Atanasiu.Cristian Busoi a fost singurul candidat pentru functia de presedinte al organizatiei PNL Bucuresti, cei mai multi dintre liberali parasind reuniunea dupa ce si-au exprimat votul."Va multumesc in primul rand dumneavoastra, celor care ati rezistat eroic pana la numararea rezultatelor pentru functia de presedinte. Mergem impreuna inainte, cu incredere, cu unitate, cu echilibru, cu o echipa, sa ii convingem pe bucuresteni ca PNL are solutiile cele bune pentru Bucuresti si pentru Romania", le-a spus Busoi celor aproximativ 100 de delegati liberali ramasi in sala.Consiliul de Coordonare al PNL Bucureşti i-a ales, de asemenea, pe Dan Cristian Popescu - cu 633 de voturi şi pe Marius Vintilă - cu 548 de voturi, în funcţia de prim-vicepreşedinţi ai organizaţiei.Vicepreşedinţi au fost aleşi Ciprian Ciucu - cu 614 voturi şi Mirela Zivari, cu 600 de voturi.Cristian Busoi este liderul PNL Bucuresti din iulie 2016, fiind ales dupa ce Catalin Predoiu a demisionat in urma rezultatului catastrofal de doar 11,2% obtinut la alegerile locale din 2016, cand a candidat pentru functia de primar general al Capitalei.Busoi a continuat seria rezultatelor dezamagitoare, la alegerile parlamentare din decembrie 2016 PNL obtinand in Bucuresti doar 11,97% din voturi, - locul 3 in topul celor mai neperformante filiale PNL din tara.Busoi a declarat vineri pentru HotNews.ro ca ia in calcul candidatura la sefia PNL la congresul din 17 iunie. Pana acum in cursa pentru sefia PNL au intrat oficial Ludovic Orban si Catalin Predoiu.