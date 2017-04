Dupa OUG 13, fostul ministru Iordache vine cu o noua propunere: Banii ilegali din campania electorala nu mai pot fi confiscati (profit.ro)

Fostul ministru al justitiei, pozitie din care a initiat celebra OUG 13, care a declansat cele mai mari protete de strada din Romania de dupa Revolutie, s-a inspirat dintr-un proiect de lege initiat in legislatura trecuta de mai multi parlamentari reprezentand diferite organizatii ale minoritatilor nationale, altele decat UDMR, care solicitau exceptarea de la prevederile Legii finantarii partidelor a organizatiilor minoritatilor care au obtinut cate un singur mandat de deputat sau de consilier intr-o circumscriptie electorala, pe motivul ca oricum fac obiectul controlului Autoritatii Electorale Permanente, precizeaza profit.ro.Proiectul a fost respins de Senat in toamna anului trecut si acum a ajuns la Camera Deputatior.In cadrul comisiei juridice din Camera Deputatilor, Florin Iordache a depus o serie de amendamente la proiect, toate vizand finantarea neconforma cu legea a partidelor in alegeri si toate aprobate de comisie.Astfel, la propunerea lui Florin Iordache, ar urma sa fie abrogat din lege articolul care prevede ca, in cazul nerespectarii prevederilor din lege privind limita, sursa sau provenienta lor, contibutiile pentru campania electorala, indiferent ca sunt venituri proprii, donatii sau imprumuturi, se confisca si se fac venit la bugetul de stat.Citeste restul articolului pe profit.ro