​INTERVIU VIDEO Cristian Busoi, inainte de alegerile din PNL Bucuresti: "Ar fi fost extrem de incorect ca rezultatul pe Bucuresti de la alegeri sa fie total responsabilitate mea"/ "Dacian Ciolos nu a cerut functia de presedinte al PNL"/ Busoi nu exclude o candidatura la sefia PNL

Vezi in text ce spune si despre negocierile recente purtate cu Dacian Ciolos

Vezi ce echipa va conduce PNL Bucuresti

Afla din interviu cum explica Busoi esecul PNL in alegeri, atat in Bucuresti cat si la nivel national, si de ce a acceptat in februarie 2016 sa se retraga din cursa pentru primaria Capitalei

In partea a doua a interviului, Cristian Busoi explica situatia aparuta in momentul in care a fost ales secretar general interimar in detrimenul lui Iulian Dumitrescu de la PNL Prahova, dupa retragerea lui Marian Petrache, atunci cand au avut loc certuri intre vechii liberali, o parte a acestora contestand sedinta din acea dimineata ca fiind nestatutara, cel mai vocal fiind deputatul de Alba Florin Roman.

Vezi ce spune despre Congres, despre cei doi candidati inscrisi in cursa in acest moment - Ludovic Orban si Catalin Predoiu - si de ce este nevoie ca un candidat sa aiba sustinerea a 10 filiale, acestea putand sa voteze sustinerea pentru mai multi candidati.

Busoi nu exclude o candidatura proprie la sefia PNL si vorbeste despre lipsa unui lider providential in partid la acest moment si nevoie unei echipe. Vezi mai jos ce spune despre apropierea de Teodor Atanasiu si Marian Petrache.

Fragmente din interviu:Iulia Rosca: Sa incepem direct cu alegerile de maine, sunt alegeri in filiala, candidati practic pentru nu nou mandat. Cu ce platforma veti candida, ce veti face diferit fata de pana acum?Cristian Busoi: Candidez pentru prima data la sefia PNL Bucuresti dar intr-adevar vin dupa o perioada scurta dar foarte intensa de aproape 10 luni de zile in care am fost presedinte interimar. Dupa alegerile locale cand Catalin Predoiu si-a depus demisia in urma rezultatului la alegerile pentru primaria Generala a existat o perioada de reflectia iar la o luna si jumatate cei doi copresedinti la acea vreme, doamna Gorghiu si dl Blaga, mi-au propus sa preiau interimar functia de presedinte al PNL Bucuresti pana dupa alegerile parlamentare. Am acceptat in primul rand pentru ca deja in cursul anului 2015 si pana in februarie 2016 am fost foarte activ in Bucuresti avand intentia sa candidez la primaria Capitalei, am pornit cu cativa colegi o serie de proiecte. Am acceptat de asemenea si pentru ca am inteles ca desi PNL venise dupa un rezultat foarte slab si ca era destul de dificil ca in mai putin de 6 luni de zile sa facem niste schimbari radicale era nevoie de o anumita energie si activitate intensa la PNL Bucuresti.Rezultatele de la alegerile parlamentare nu au fost un succes asa cum la nivel national nu au fost un succes, desi am obtinut 15.000 voturi in plus fata de locale, in conditiile in care in toata tara am scazut dramatic, chiar in fiefuri importante din Transilvania sau Moldova scaderea a fost neasteptata. Totusi nu putem spune ca a fost un lucru cu care sa ne putem lauda, pentru ca desi a fost una dintre cele doua organizatii care au crescut, totusi s-a facut o campanie buna, s-a muncit foarte mult, am venit in fata electoratului cu o lista decenta, la Senat cu oameni noi, la Camera Deputatilor cu oameni cu experienta. Si desi rezultatul ne-a dezamagit, cred ca solutia este sa strangem randurile si sa mobilizam toate fortele pentru a ne lupta cu administratia PSD si sa pregatim alegerile din 2019 si 2020.I.R.: Cu ce echipa veti merge?C.B.: Pentru cele cinci functii care se vor alege maine recomandarea mea catre colegi este urmatoarea: pentru cele doua functii de prim-vicepresedinti ii voi sustine pe, care este si viceprimar la Sectorul 2, singurul reprezentat intr-o administratie dominata de PSD si ALDE din pacate, cea de-a doua recomandare va fi. El este unul dintre candidatii care au muncit in campania la parlamentare, nu s-a aflat pe un loc care sa ii permita sa intre in Parlament si datroita rezultatului deloc bun in schimb in periaoda campaniei electorale si inanite a dovedit ca este un om muncitor, serios, sunt convins ca va continua sa creasca.Pentru cele doua functii de vicepresedinte ii am in minte pe, purtator de cuvant al consilierilor generali - provine din mediul neguvernamental si este vocea cea mai activa din Consilul General impotriva PSD, iar cea de-a doua functie merge catre doamna, si dumneai provine din afara mediului politic, a candidat pe lista de Senat tot pe un loc care nu i-a permis intrarea in parlament dar care poate aduce prospetimea cuiva care nu a fost prea mult contaminat de viata politica dar si o perspectiva profesionala foarte buna, fiind unul dintre psihologii recunoscuti in Bucuresti, chiar la nivel national.Pentru functia de secretar general am primit o propunere din partea PNL Sector 1, un tanar care nu a fost foarte cunoscut - si functia este una mai tehnica -, este consilier general. Se va ocupa si ma va ajuta in organizarea partidului, pentru ca sigur in Bucuresti 90% inseamna mesaj public, imagine, mai ales la nivel nationa, poate mai putin la nivel de Bucuresti pentru ca este un electorat bine informat care iisi ia informatiile din presa nationala, dar acei 10% care inseamna buna organizare, oameni in toate cartierele, actiuni, pot la un moment dat sa faca o diferenta intr-o lupta stransa cu PSD.I.R.: La sectoare?C.B.: Presedintii de sectoare sunt membri de drept in Biroul Politic Bucuresti. Acolo eu nu am avut nicio influenta pentru ca au fost alegeri in fiecare sector. La sectorul 1 a fost ales avocatul Victor Picu, la sectorul 2 doamna Anca Boagiu, la sectorul 3 Florin Alexe si-a reconfirmat mandatul aproape in unanimitate, la sectorul 4 dl Radu Carp nu a mai candidat si a fost ales Razvan Sava, fostul primari interimar al Bucurestiului, iar la sectorul 6 intr-o lupta foarte stransa au candidat dl Pieptea, fost deputat si fostul viceprimar al Capitalei si dna Alina Marin, secretar general al organizatiei, si au fost 138 la 133 pentru dl Pieptea.In toate sectoarele au existat contracandidati, doi maxim trei. Presa a avut o oarecare privire cristica pe ce s-a intampla la sectorul 2, mai ales ca era cumva o competitie intre fostul PDL si fostul PNL*, dar in final lucrurile au fost clare, doamna Boagiu a fost aleasa, are o echipa din care fac parte dl Viorel Catarama si dl Dan Cristian Popescu.* n. red.: Boagiu a fost aleasă cu 321 de voturi, constracandidaţii săi, Adrian Neacşu şi Remus Borcoş obţinând 48, respectiv 4 voturi.I.R.: Sa revenim putin la rezultatul de la alegeri, ati spus si dvs ca nu a fost un rezultat tocmai bun, a fost cam 12% la Bucuresti si al doilea pe tara cel mai prost rezultat, avand in vedere ca dvs conduceati filiala atunci, interimar, si ca s-a pus problema, de catre mai multi lideri, imediat dupa ce dna Gorghiu si-a dat demisia, ca liderii care au scos sub media nationala sa renunte, intrebarea ar fi de ce ati decis sa ramaneti in fruntea organizatiei si sa nu faceti un pas in spate?C.B.: Cred ca ar fi fost extrem de incorect ca rezultatul de la alegerile parlamentare sa fie pus ca si cum ar fi fost o resonponsabilitate a mea totala. Sigur ca nu sunt deloc nemultumit si este o chesitunea care ma doare ca PNL a obtinut un astfel de rezultat. Cred insa ca lucrurile sunt mai complexe la Bucuresti. Asa cum am spus ca nici rezultatul de locale nu poate fi pus exclusiv in carca lui Catalin Predoiu. Maine voi face o analzia foarte cinstita si foarte deschisa, pot sa va spun ca in opinia mea lucrurile au inceput sa devina complicate odata cu acel sir nefericit de candidaturi la Primaria Capitalei. Nu candidaturile au fost nefericite, ci sirul, faptul ca am avut aptru canddiati intr-un timp foarte scurt.(…)In februarie 2016 s-a facut un sondaj si conducerea centrala a partidului impreuna cu mine am analizat si s-a ajunss la concluzia, mi s-a spus ca desi am avut opt luni de activitati intense se pastreaza acea diferenta de 10 procente intre dna Firea si toti cei care puteau sa emita pretentii din partea PNL. Eu eram pe primul loc dar la diferenta aceasta de 10-12 procente, foarte aproape, aproape la egalitate era Ludovic Orban, si nu foarte departe Catalin Predoiu. S-a considerat ca poate acest gen de mesaj mai degraba tehnocrat, centat pe solutii nu va avea sanse sa schimbe aceasta diferenta si poate o personalitate politica cum este Ludovic Orban, mai cunoscut si poate mai coroziva in mesajul politic, ar fi avut sanse mai multe. A mai fost un factor care m-a determinat sa accept aceasta analiza si sa ii predau stafeta lui Ludovic Orban, faptul ca desi am fost votat in unanimitate de organizatia PNL Bucuresti, mesajele de la nivelul conducerii centrale au fost destul de neclare in ceea ce ma priveste.I.R.: Va referiti la Alina Gorghiu si Vasile Blaga?C.B.: In primul rand la secretarul general, domnul Bolojan, sigur ca celor doi copresedinti nu am ce sa le reprosez, decat ca poate ar fi trebuit sa transeze mult mai clar faptul ca se merge inainte cu aceasta candidatura. Toti acesti factori au dus la concluzia pe care am explicat-o la acel moment, a fost o predare de stafeta.(…)Am crezut si am sperat ca, desi nu puteam ajunge la media nationala pentru ca era imposibil cu un USB care devenise foarte relevant, transformat intr-o miscare nationala, nu aveam cum sa ajungem la nivelul unor judete care nu avea aceasta competitie, am sperat ca rezultatul la parlamentare va fi unul total diferit. Media nationala a fost 20, nu a fost foarte aproape.Eu oricum eram numit interimar, daca Biroul National voia sa faca o schimbare la Bucuresti nu as fi avut nicio problema, as fi venit astazi sa candidez. Decizia care s-a luat a fost ca oricum intram in proces de alegeri interne si ca nu este nevoie sa cream si mai multa destabilizare.I.R.: I-ati mentionat pe dna Gorghiu si pe dl Bolojan. Destul de recent, dna Gorghiu s-a si referit la chestiunea asta, ca un repros, ar fi spus ca numai dumneai si dl Bolojan si-ar fi asumat esecul de la alegeri. Multi dintre liderii de atunci de organizatii cu rezultate mai slabe candideaza acum la alegerile interne, nu credeti ca afecteaza imaginea partidului?C.B.: Nu. Cred ca este profund gresit sa punem rezultatele de la parlamentare doar in seama liderilor de filiale. A existat o discutie destul de contondenta si de tensionata legata de evaluarea alegerilor si va spun sincer ca nu s-a ajuns la o solutie. Sunt cateva judete in sud si in Moldova care nu au putut, din cauza structurii electoratului si faptlui ca nu avem alesi locale, sa obtina niste rezultate extraordinare. Este o realitate si sigur ca la un moment dat putem gasi vinovatii de serviciu si sa fie schimbati in permanenta aceiasi lideri. Eu nu cred ca este abordarea corect. Corect este sa privim filialele in evolutia lor. Sunt zone in care avem primari de mari municpii, sefi de consilii judetene in care diferenta intre alegerile locale si alegerile parlamentare, scaderea este foarte mare. Si sunt filiale din sud in care intr-adevar rezultatele nu sunt atat de bun dar in care scaderea a fost mult mai mica sau deloc. Acest gen de decimare in care decapitezi mereu ultimele 10 filiale cred ca este o abordare extrem de gresita. Este un gen de abordare care nici nu incurajeaza performanta si care face ca filialele care nu pot din motive obiective sa atinga anumite rezultate sa nu aiba stabilitate.Eu cred ca doua cauze majore au dus la insuccesul PNL la alegeri parlamentare care nu au nicio legatura cu munca sau de activitatea primarilor de municipii. Prima greseala, care este a conducerii centrale si sigur ca si eu fiind membru pot sa imi asum o parte din responsabilitate, am fost o echipa de 10-12 lideri la nivel national - prima eroare a fost aceea ca nu ne-am concentrat pe un program si pe o echipa care sa duca acest program la cetateni.I.R.: V-ati asumat Platforma Romania 100.C.B.: Platforma Romania 100 este o platforma buna dpdv al principiilor dar nu tine loc de program, mai ales in contextul ca PSD a inundat cu promisiuni populiste, mincinoasa, cinice, cu cresteri extraordinare de salarii, cu opt spitale - faptul ca noi nu am venit nu numai cu o critica foarte argumentata si intensa a acestui progam dar cu o alternativa credibila si nu ne-am concentrat pe un program cu masuri concreste cred ca ne-a costat. Eu am spus-o in acele zile, in interior, dar nu ne-am canalizat spre aceasta directie.Si al doilea lucru care ne-a costat a fost faptul ca trebuia sa fim mai convingatori in relatia cu Dacian Ciolos si sa il convingem ca trebuia sa fie mult coroziv impotriva PSD si mult mai implicat in batalia politica. Sigur ca era premier tehnocrat, dar era o batalie pe viata si pe maorte cu PSD, PSD ataca pe Dacian Ciolos si guvernul tehnocrat si indirect PNL. Si faptul ca incepuse o campanie mizerabila, mincinoasa impotriva lui Dacian Ciolos, tehnocratilor, cu Soros si diverse organizatiii internationale ar fi trebuit sa il determine pe Dl Ciolos sa fie mult mai dur in a raspunde PSD.Aceste doua lucruri - faptul ca nu am avut un program, cu un parteneriat dezechilibrat cu Dacian Ciolos in care PNL era total hotarat sa il sustina pentru postul de premier dar dlui era putin rezervat in a intra in batalia electorala, si prin felul lui mai tehnocrat, mai calm, mai ardelenesc, mai cu bun simt de a fi, dar care intr-o campanie electorala nu poate duce la succes, au fost cele doua motive care au facut ca pe de o parte multi dintre cei care ne-au sustinut de-a lungul timpului sa stea acasa sau sa mearga catre o forta proaspata, USR.(…)I.R.: Revenind la subiectul Dacian Ciolos, s-a discutat din nou despre apropierea sa de PNL, de venirea sa in PNL. Ce s-a intamplat, dvs personal ati discutat cu Dacian Ciolos, ati negociat sa vina in partid? Este adevarat ca a cerut direct functia de presedinte asa cum se zvoneste?C.B.: Nu, nu este adevarat ca a cerut direct functia de presedinte si nu au existat negocieri cu Dacian Ciolos. Eu personal am un dialog cu Dacian Ciolos, ne stim din parlamentul european, ne stim chiar dinainte de cand era ministrul Agriculturii. Ne-am intalnit chiar si la Malta la Congresul PPE de curand. Eu am spus public si poate ca mi-am asumat un oarecare criticism din partea unor colegi de partid foarte dezamagiti, ostili domnului Dacian Ciolos - un om de valoarea lui Dacian Ciolos, care a fost comisar european, prim ministru si care nu a avut niciun scandal de integritate, care are o modestie si un bun simt innaescute, e un plus pentru PNL. Sigur ca e foarte greu sa vii intr-un partid si imediat sa fii ales presedinte, nu e imposibil si nu e ca nu s-ar fi intamplat niciodata, evident ca nu este foarte simplu si mai ales intr-un partid care a pierdut alegeri, in care exista multe nemultumiri, pe care le vom inchide odata cu Congresul si in care exista multi lideri care aspira la functia de presedinte. Si asta cred ca este o evaluare pe care a facut-o si dl Dacian Ciolos. Faptul ca a ramas pe o platforma civica nu inseamna ca intr-un viitor nu va reeavalua si nu va dori sa vina alaturi de PNL. Nu poate fi o discutie legata de Congresul din iunie pentru ca deja lucrurile sunt in linie dreapta.I.R.: Dar i s-a propus sa vina in partid efectiv si sa isi creeze o echipa cu care sa candideze la Congres?C.B.: Ar fi neuzual si nu cred ca ar fi un demers care sa fie acceptat. Dar usile deschise i-au fost reiterate si public si in particular si de catre Raluca Turcan, si de catre mine si de catre alti colegi cu care domnia sa comunica.I.R: De ce insist - au fost diversi lideri care au spus clar, il mentionez pe Teodor Atanasiu, ca nu poti veni direct in fruntea partiduluiC.B.: Va zic sincer, aceste intrebari trebuie sa i le adresati lui Dacian direct, dar din tot ceea ce stiu nu s-a pus nicio secunda problema ca Dacian vine cu vreo conditie ca vine doar daca va fi ales presedinte al PNL, nu este vorba de asa ceva. Poate nu a considerat ca a fost momentul potrivit, paote trebuie sa mai treaca putin timp dupa rezultatul dezamagitor si pentru noi si pentru el de la parlamentare. Sper si cred ca va fi la un moment dat un moment in care energiile noastre se vor reuni.I.R.: Dvs. sustineti ideea unificarii dreptei in ideea alegerilor din 2019?C.B.: Este un subiect delicat si nu vreau sa fac declaratii care sa angajeze PNL pentru ca nu este un subiect care a fost discutat. Va pot spune ca toate fortele care nu vor sa vada Romania total cotropita de PSD trebuie la nun moment dat sa isi uneasca energiile, nu trebuie sa fuzioneze neaparat daca nu doresc acest lucru, insa trebuie sa se gaseasca pe aceeasi baricada. La Ordonanta 13 ne-am gasit pe aceeasi baricada. Sigur ca si la alegerile prezidentiale, toti cei care nu concep ca Romania sa fie condusa de un presedinte provenit din PSD trebuie sa se gaseasca in spatele aceluiasi candidat de centru dreapta. Un moment delicat va fi 2020 (…) in marile municipii dominate de PSD este obligatoriu sa ne unim fortele, pentru ca daca veni cu 3-4 candidati de centru-dreapta pur si simplu vom lasa cale libera administratiei PSD. Va trebui sa luam niste decizii.Fragmente din interviu:I.R.: Au fost vehiculate si alte nume de candidati, inclusiv al dvs. Veti candida?C.B.: In ceea ce ma priveste am spus ca m-am concentrat pe de o parte cel mai mult pe organizarea din Bucuresti, candiatura mea la presedintia PNL Bucuresti, pentru ca mi se parea esential sa am sprijinul organizatiei inainte sa ma gandesc macar sa candiez. Aceasta conditie vom vedea maine daca va fi indeplinita sau nu. Cred foarte tare ca mai mult decat o candidutra de dragul candidaturii trebuie sa insemne in primul rand un program foarte consistent si acest program trebuie dublat de o echipa care sa reuneasca personalitati ale PNL si sa aduca laolalta toate energiile, cu reprezentarea echitabila a tuturor regiunilor istorice. Daca voi merge pe aceasta candidatura, voi merge cu aceste trei premise.I.R.: O sa insist putin. Sunt oameni in partid care v-ar sustine, eu vreau sa ii mentionez aici pe Teodor Atanasiu si Marian Petrache pentru ca vreau sa va intreb daca intr-adevar ei sunt cei care va sustin mai puternic, daca sunteti in relatii bune cu ei si daca cei doi mai sunt considerati lideri cu greutate.C.B.: Cred ca cei doi sunt oameni politici cu foarte multe realizari in plan politic sau plan administrativ. Plus o veche si neintrerupta activitate in interiorul PNL care a dovedit si atasament fata de partid din partea celor doi pe care i-ati mentionat. Daca ma vor sustine o vor spune la momentul potrivit si daca vor considera potrivit. (…)I.R.: Simtiti in momentul acesta sustinere, imboldul sa candidati, din partea anumitor colegi?Sunt niste colegi care cred ca putem explora si alte formule decat cele doua candidaturi deja anuntate. IN mod evident fa acest lucru se discuta in PNL si se va discuta pana in ultimul moment pentru ca asa cum am mai spus, fara sa avem un lider providential, fiecare aspirant poate avea plusuri si minusuri. Raluca Turcan poate fi in acelasi timp o personalitate care ar avea toate argumentele sa faca acest pas. L-ati amintiti pe Ilie Bolojan. (…) Opinia Ralucai Turcan este foarte relevanta pentru decizia pe care o sa o iau.(…)Despre datoria de sase milioane euro, acesta spune ca deja 1,2 milioane euro au fost platiti si in acest moment nu sunt conturi blocate: "Suntem la zi cu toate esalonarile pe care ni le-am propus. Nu suntem singurul partid care are datorii, cred ca suntem singurul partid relevant care incearca sa le inchida. a trebuit sa reducem din angajati, din costurile administrative".I.R.: In ce relatie sunteti cu presedintele Iohannis?C.B.: Relatia mea si a altori lideri din PNL cu presedintele KLaus Iohannis este una de respect de sustinere a presedintelui si pentru proiectul domniei sale pentru Romania. Cred ca am fost unul dintre liderii PNL care l-au aparat pe presedintele Romaniei atunci cand a fost atacat pe nedrept. Este rpesedintele pe care il sustinem ca actiune politica si pe care il dorim pentru un nou mandat.I.R.: Dl presedinte a fost prezent la Congresul PPE din Malta si s-a intalnit acolo cu delegatia PNL. Ce ati discutat, ce sfaturi are pentru PNL in momentul acesta?C.B.: In mod evident ne-am intersectat cu presedintele la Malta, chiar a aparut in spatiul public o poza de grup pe care am facut-o impreuna, mai mult de atat nu au fost discutii pentru ca si programul dlui era extrem de incarcat si desfasurarea congresului, era destul de complicat sa avem timp de discutii aprofundate.I.R.: Ati spune mai degraba ca se implica in viata partidului sau nu?C.B.: Dl presedinte nu se implica in niciun fel in viata partidului. Sigur ca Romania s-a obisnuit cu presedinti care direct, sau indirect se implicau. Dl Iliescu si dl Basescu s-au implicat direct, dl Klaus Iohannis este primul presedinte care nu se implica in partidul din care a provenit. Nu cred ca ii este indiferent PNL dar domnia sa respecta foarte mult statutul de presedinte independent fata de fortele politice. Poate daca s-ar fi implicat unele dintre erorile pe care le-a facut PNL nu s-ar fi intamplat. Cred insa ca domnia sa urmareste cu multa atentie si isi face sperante ca pe centru-dreapta sa fie o forta politica coerenta, cu un mesaj consistent.