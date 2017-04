Dacian Ciolos: Romania nu intra nici anul acesta in Schengen din cauza incoerentelor de acasa. E ingrijorator ca domnul Tariceanu vrea ca romanii sa creada ca suntem oropsitii Europei

"In acest context, spune ca declaratia mea de ieri, ca Romania ar fi avut sanse sa intre in Schengen inca din acest an, ar fi, citez, ", arata fostul premier.Dacian Ciolos subliniaza ca "afirmatia mea se bazeaza pe discutii avute anul trecut cu lideri ai statelor membre care au amanat aceasta decizie in Consiliu, precum si discutii cu Comisia Europeana referitoare la evolutia si viitorul Mecanismului de Cooperare si Verificare pe Justitie. In cel mai recent raport MCV a fost evident ca, dincolo de ingrijorari reale legate de abordari tip OUG 13, limbajul a fost pozitiv, raportul remarcand evolutia buna a institutiilor din justitie. Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans a spus in mai multe randuri ca Romania este foarte aproape de a fi in situatia incheierii MCV."El adauga ca "In general, nu exista fapta fara rasplata si nu exista iresponsabilitate fara consecinte. Este ingrijorator ca domnul Tariceanu vrea ca romanii sa creada ca suntem oropsitii Europei si ca o anumita perceptie negativa despre Romania ar exista mai ales din cauza altora. Din pacate, la inceputul acestui an, s-a vazut clar din cauza carui tip de comportament al unor politicieni de la noi exista aceasta perceptie. Si s-a mai vazut ca reactia celor care au aparat in strada statul de drept si lupta impotriva coruptiei a fost nu doar apreciata in toata Europa si in lume, dar a fost chiar luata ca exemplu de atitudine si actiune civica.""De altfel, in deplina consonanta logica, suparat ca UE se amesteca in treburile Romaniei, domnul Tariceanu se duce la Bruxelles sa se planga de asa-zise derapaje ale justitiei. Nu mai e nimic de adaugat", incheie Dacian Ciolos.