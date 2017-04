SURSE: Liliana Turoiu, propunerea PSD la conducerea ICR, este fina lui Adriean Videanu

Turoiu nu a negat insa nici un moment relatia de rudenie, doar ca nu a clarificat-o. Adriean Videanu nu a raspuns solicitarilor HotNews.ro.



Surse politice contactate de HotNews.ro au declarat ca Liliana Turoiu este fina lui Adriean Videanu. Acesta din urma i-ar fi fost nas de cununie in urma cu 12 ani cu primul sot, insa dupa divort n-ar mai fi tinut legatura. Totusi, Liliana Turoiu a ramas apropiata de PDL in perioada in care partidul era la guvernare, fiind cunoscuta mai ales de femeile din partid carora le vindea creatiile sale vestimentare.



Aceasta informatie apare si intr-un articol din 20 mai 2005, din Jurnalul.ro, referitor la nunta Laviniei Sandru, cu primarul Slatinei, Darius Valcov, in care se preciza ca: 'La nunta sunt 300 de invitati, printre care si alti politicieni din fostul partid al Laviniei. Darius i-a invitat de altfel pe toti primarii PD, ca atare si pe Emil Boc, si pe Adriean Videanu. Mai mult, rochia Laviniei este facuta de fina primarului Capitalei, creatoarea Liliana Turoiu Udrea.'



Alte surse au precizat ca aceasta este chiar verisoara cu Adriean Videanu, fiind nascuta in Videle, Teleorman si ca actualul ei sot, Florin Ionel, ocupand functia de secretar general adjunct in Ministerul Economiei, cand acest minister era condus de Videanu.



Datele din declaratia de avere a lui Ionel Florin si declaratiile publice facute de Liliana Turoiu confirma faptul ca cei doi sunt casatoriti. Creatoarea de moda a fost de-a lungul vremii apropiata acestui partid.



Florin Ionel a fost numit in functia de secretar general adjunct la Ministerul Economiei in anul 2009, in perioada in care ministerul era condus de Adriean Videanu.



Datele din declaratia de avere a lui Florin Ionel (ultima semnata in 18 martie 2013 - la incetarea mandatului de secrtar general adjunct in Ministerul Economiei) arata ca pe sotia acestuia o cheama Liliana Ionel, angajata la Universitatea Nationala de Arte Bucuresti (UNAB), cu care avea la acel moment o fetita, numita Alexia.



Declaratii facute de Liliana Turoiu in Revista Tango, in ianuarie 2014, confirma faptul ca Ionel Florin este sotul ei, cu care avea la acel moment doi copii: Alexia si Mircea.





Liliana Turoiu: Cat priveste familia mea, imi doresc sa ii rezerv spatiul la care are dreptul legitim - adica spatiul privat



Contactata de HotNews.ro, Liliana Turoiu nu a dorit sa comenteze aceste informatii.





"Sunt onorata de nominalizarea mea pentru presedintia ICR si o vad ca pe un rezultat al parcursului meu profesional. Activitatea mea este cunoscuta public, deplin transparenta - atat in mediul academic, cat si in cel artistic - si sunt dispusa sa dau orice alte detalii cu privire la cei 20 de ani de cariera.

Cat priveste familia mea, imi doresc sa ii rezerv spatiul la care are dreptul legitim - adica spatiul privat.

In contextul participarii proiectelor mele artistice la diferite manifestari culturale si caritabile, unele sustinute de organizatii neguvernamentale sau de formatiuni politice, am avut ocazia sa cunosc mediul politic romanesc. Nu am fost si nu sunt membra a nici unei formatiuni politice", a declarat Liliana Turoiu.



HotNews.ro a insistat solicitandu-i acesteia sa clarifice aceste informatii care sunt relevante in contextul in care aceasta a facut pasul spre o functie publica iar legatura de rudenie pe care incercam sa o verificam nu este cu un om obisnuit, ci cu Adriean Videanu, la randul sau fost lider politic proeminent.





"Consider rolul meu, in contextul acestei onorante nominalizari, in cazul unui aviz favorabil, ca un interlocutor competent si echidistant pentru intreaga clasa politica. Va asigur de disponibilitatea mea in sensul unui dialog deschis si direct. Imi exprim politicos, in continuare, dorinta de a ma delimita de orice informatii nerelevante pentru acest context. Mi-as dori sa existe o delimitare corecta a aspectelor public-private iar familia mea sa ramana intr-o zona legitima si benefica - spatiul privat", a raspuns Liliana Turoiu.



Aceasta ne-a transmis si un rezumat al activitatii sale, pe care aceasta il considera relevant pentru intreg parsul sau profesional, pe care il redam in cele ce urmeaza:



"Liliana Turoiu - profesor, artist vizual si manager de proiecte culturale



Cadru didactic al Universitatii Nationale de Arte Bucuresti - institutie de invatamant superior in cadrul careia preda si coordoneaza de peste18 ani proiecte de licenta si master in calitate de Lector Universitar.



Membru al Uniunii Artistilor Plastici Profesionisti din Romania, Presedinte al Fundatiei Altum Design si membru al European Development Platform.



Om de cultura prin formatie dar si prin cariera de 20 de ani in domeniul artelor vizuale. Este de 15 ani consultant de specialitate si coordonator de targuri si expozitii organizate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei, avand o importanta experienta in conceperea, implementarea si promovarea unor ample manifestari expozitionale menite sa promoveze industriile creative si brandurile romanesti.



In perioada 2002-2008 a ocupat functia de consilier al Presedintelui Romexpo si a fost, in aceasta calitate, initiatorul si coordonatorul unor proiecte expozitionale de pionierat la acea vreme, precum 'Galeria de Design' din cadrul Targului International Modexpo si 'B.R.F.B. EXPO', proiecte menite sa genereze oportunitati de colaborare in domeniul artistic si sa stimuleze designul si creativitatea romaneasca.



Proiectele personale de arta vizuala precum si targurile nationale si internationale la care Liliana Turoiu a colaborat au fost exemple de platforme culturale viabile, care au fost validate si preluate de institutii ale statului roman, de personalitati culturale din Romania si din strainatate, dar si de publicul larg din numeroasele tari in care a expus.



Liliana Turoiu a primit anul acesta, in luna martie, Premiul de Excelenta pentru Proiectul Cultural 'Zestrea', la implinirea a 20 de ani de cariera artistica - in cadrul Galei Uniunii Artistilor si a Realizatorilor de Film din Romania - si a fost nominalizata la titlul 'Femeia Anului', la categoria Arta si Cultura.



In perioada 2002-2008 a primit Premiul de Excelenta al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei pentru proiectele sale, in cadrul mai multor editii ale unor targuri si expozitii nationale. Este membru in comitetul stiintific al Conferintei internationale 'History, Society, Communication', organizata anual de prestigioasa Universitate Sapienza din Roma".