Tudorel Toader cere puterii si opozitiei "loialitate fata de valorile constitutionale", dand drept contraexemplu actiuni ale Guvernului Ponta

"Opozitia contribuie prin critica, declansand controlul de constitutionalitate. Contribuie la extragerea acelui venin de constitutionale. (...) Am deplina incredere in aceste instrumente pe care le are opozitia, pe care stiu bine ca le-a folosit si in mod eficient, dar si opozitia, si puterea, si autoritatile, si cetatenii trebuie sa dea dovada de ceea ce se numeste loialitate fata de valorile constitutionale", a afirmat ministrul Justitiei, la Palatul Cotroceni, in cadrul conferintei internationale organizata de Administratia Prezidentiala si Consiliul Europei.Tudorel Toader a exemplificat nevoia acestei "loialitati", oferind - fara sa nominalizeze - ca exemplu actiuni ale Guvernului din trecut: "Cand CCR a declarat o ordonanta neconstitutionala azi, iar puterea a adoptat o ordonanta cu absolut acelasi continut ieri dupa-amiaza, ca in felul acesta sa perpetueze solutia legislativa care urma sa fie declarata neconstitutionala."Ministrul Justitiei a facut referire la OUG 38/2012, emisa de Guvernul Ponta, prin care Curtea Constitutionala nu mai putea sa se pronunte asupra hotararilor Parlamentului. OUG a fost emisa dupa ce o lege identica a fost contestata la CCR de catre PDL, in perioada in care USL pregatea suspendarea presedintelui Traian Basescu. Ambele proiecte au fost declarate neconstitutionale de CCR, judecatorii motivand la acea vreme ca Executivul a avut un comportament "abuziv"."Dincolo de arhitectura statului de drept din Constitutie este necesara aceasta comuna obligatie, nevoie de loialitate fata de valorile constitutionale. (...) Numai astfel opozitia isi poate indeplini rolul acela, de gardian al Constitutiei, (...) pentru mentinerea majoritatii in limitele constitutionale", a subliniat Tudorel Toader.