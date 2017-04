Conferinta de presa Liviu Dragnea, Tariceanu si Grindeanu, dupa sedinta coalitiei de guvernare / Impactul bugetar al legii salarizarii unice - 10 miliarde de lei anual pana in 2022

Nu a existat nicio divergenta intre PSD si ALDE pe legea salarizarii unitare

In ultimele doua saptamani, eu si colegii din PSD ne-am adus contributia la proiectul redactat de guvern

Colegii de la ALDE nu au avut aceasta posibilitate si au recitit legea, au facut niste simulari, pentru a veni cu proiectul de lege finalizat si pentru a putea fi asumat de cele doua partide

Sub nicio forma nu scad salariile judecatorilor si magistratilor

HotNews.ro transmite LIVETEXT cele mai importante declaratiiLiviu Dragnea

Sorin Grindeanu (se muta microfoanele in dreptul primului ministru - Dragnea - chiar RTV-ul? Griaja mare)



Multumesc echipei de la ministerul Muncii pentru ce au facut in aceste saptamani

Consideram ca importanta acestei legi si termenul asumat in programul de guvernare, finalul trimestrului II, ne-a condus spre a lua decizia ca in parlament sa fie inaintat acest proiect, asumat de coalitia de guvernare

Motivarea e ca finalul acestei sesiuni parlamentare, termenul de 30 iunie sa insemne lege adoptata in parlament

Asta e tinta, de aceea dezbaterile se vor desasura in Parlament

Lia Olguta Vasilescu

Toate autoritatile si institutiile publice sunt incluse in lege, mai putin BNR si ASF.



Raportul intre cel mai mic si cel mai mare salariu e 1 la 12, sindicatele au cerut 1 la 13

Acum avem un raport de 1 la 15



Haosul generat in sistem in ultima perioada a dus chiar la un raport mult mai mare

Cred ca e multumitor pentru toata lumea acest raport

Salariile de baza sunt diferentiate pe functii, grade, trepte si gradatii

Nu am taiat niciun fel de sporuri, toate cele care erau se regasesc si in aceasta lege, dar s-au plafonat la ordonatorul de credite la 30%, pentru a opri sarabanda care a dus in unele institutii la o anvelopa de 70 - 80% sporuri

In institutie, per total anvelopa trebuie sa fie 30%. Un politist care lucreaza in strada poate ajunge la 70% dar cei care stau in birou vor trebui sa ajunga la sporuri mai mici

Gradatiile se acorda in procent de 7,5 pentru gradatia 1 - de la 3 la 5 ani, 5% pentru gradatia 2 - de la 5 la 10 ani, 5% pentru gradatia 3 - de la 10 la 15 ani, 2,5% pentru gradatia 4 - de la 15 la 20 de ani, 2,5% pentru gradatia 5 - peste 20 de ani.



Cand intra in plata salariile: la 1 iulie 2017 se acorda urmatoare cresteri: soldele personal militar cresc cu 20%

Salariile politistilor cu 5% fata de martie

Salariile de baza ale personal din administratia locala - de la 1 ianuarie 2018

In 1 ianuarie 2018 sunt urmatoarele cresteri: medici si asistente, cu toata cresterea. Ce ar trebui sa ajunga in 2022 intra in plata acum, dar nu mai cresc deloc pana atunci

Salariile de baza invatamant cresc cu 50% fata de decembrie 2017

Daca la data intrarii in vigoare a legii salariile de incadrare sunt mai mari decat cele din anexa pentru anul 2022 sau devin ulterior se acorda cele prevazute pentru 2022

In justitie s-au pastrat aceleasi sporuri, diferenta e plafonarea de 30%

Cu adevarat diferita e raportarea la administratia publica locala

Functiile de demnitate publica cresc dupa un coeficient raportat la salariul minim pe economie

Acolo sunt si primarii, presedintii de consilii judetene, vicepresedintii, iar la administratia publica locala s-a stabilit o grila dar fara sa dam niciun fel de suma, si se porneste de la minimul pe economie si la un maxim ce nu poate depasi indemnizatia viceprimarului

S-a discutat foarte mult ca e vorba de o autonomie locala si atunci trebuie sa le dam dreptul sa-si stabileasca singuri salariile, dar plafonate la indemnizatia viceprimarului

Intre muncitorul necalificat si viceprimar e toata grila din primarie

Unii primari au spus ca e posibil sa nu-si permita aceste cresteri si au solicitat o astfel de solutie

Sunt primarii foarte mari, cu bugete foarte mari care au cerut sa poate sa faca dumnealor aceste plati

Sumele vor trebui stabilite de consiliile locale si judetene

La justitie, nu e vorba de nicio taiere, dimpotriva



Intrebari

Care va fi salariul presedintelui?La presedinte, coeficientul e 12, urmeaza presedintii camerelor, presedintele Inaltei Curti, presedintele CCR - coeficient 11, premierul 11, urmeaza judecatorii CCR cu 10,5, ministrii au coeficient 10, secretarii de stat 7,4, parlamentarii la 8.Pentru primari: capitala - 9, viceprimar 8, presedinte CJ 8, primar localitate peste 300.000 locuitori - 8, peste 200.000 7,5, viceprimar localitate cu 3.000 locuitori coeficient 3Vor exista diferente intre judecatori si procurori?: Sunt diferente, ca peste tot in UE. In Germania procurorul are 3.000 euro iar judecatorul peste 6.000 . La noi diferentele sunt mici, cred ca 5%.Si salariile judecatorilor, si ale procurorilor cresc semnificativ. Maine poate se va publica legea in ansamblul ei. La procuror cresc putin mai putin decat la judecatori. E o mica diferentiere. De la depunerea legii ca initiativa si pana la vot vor fi consultari cu toate institutiile si cu sindicatele. Legea nu se adopta maine. A fost o discutie, cred ca supararea vine din cauza faptului ca au aparut informatii neadevarate si pe surseNu am transmis draftul nimanui. CSM nu a fost afectat in niciun fel de drepturi.Liviu Dragnea: Inclusiv pentru membrii CSM cresterea veniturilor va fi substantiala. Sunt convins ca atunci cand se publica proiectul de lege, nu vor mai fi aceste nemultumiri. Judecatorii si procurorii vor avea acces la informatiile reale.Ne-am asumat politic proiectul de lege, va fi introdus in Parlament pentru a nu mai pierde inca 30 de zile termen de dezbatere. E imposibil ca o lege sa multumeasca pe toata lumea. Fiecare categorie socio-profesionala considera ca importanta muncii sale e mai mare in raport cu ceilalti. Un functionar din primarie poate castiga mai mult decat primarul, un consilier decat ministru, asta se intampla acumAvem o mare problema in cateva domenii esentiale. Sectorul public are o functie vitala intr-un stat, uitati-va la sanatate, unde numarul medicilor care au emigrat e urias. Legea incearca sa duca pe alt nivel de salarizare aceste categorii profesionale, in educatie la fel.Probabil vor exista si critici, dar cred ca in acest momentul proiectul era absolut necesar. Proiectul era esential pentru ca altfel bugetul nu ar fi putut sa faca fataPonderea masei salariale in total PIB - inca in Romania bugetul de salarii e sub media UE. Obiectivul final e asigurarea convergentei reale cu UEDe la 10 la 12 am avut o intalnire cu guvernul, la 12 si ceva am inceput sedinta CEx, au urmat discutiile in coalitie. Calculul de acasa nu s-a potrivit cu cel din targ. Am sperat sa finalizam discutiile in coalitie mai repede, a fost o estimare gresita a mea. S-au facut simulari pe orice articol din lege si am preferat sa intarziem ca sa nu facem vreo greseala.Forma actuala a proiectului de lege e semnata de toti liderii coalitiei?Noi doi l-am semnat si e valabil. Parlamentarii coalitiei pot deveni coinitiatori ai proiectului de lege. Au fost cateva corecturi, nu de substanta.Ce modificari au avut loc dupa sedinta coaltiei?Noi stiam proiectul in linii mari, ne-am dat acordul de principiu, am venit sa facem o discutie finala. Nu a fost o discutie in divergenta nicidecum, avem interesul comun sa scoatem o lege cat mai buna.Anvelopa salariala este in prezent 7,8 % din PIB si va ajunge la 10% din PIB. In UE se porneste de la 12%De unde vin banii pentru mariri?De la buget.Am discutat cu ministrul de Finante si ne-a spus ca sunt banii prevazuti in buget. 3,5 miliarde vin doar din contributiile aferente cresterii salariilor. Sunt salarii care scad dupa acest proiect de lege. Exemplu: consilier de ministru cu 9.000 de lei, cum putem sa lasam asa ceva? E logic sa scada salariul acestei persoane? E logic.In Romania sunt doua categorii de bugetari, bugetarii si bugetarii de lux. A sosit momentul sa punem lucrurile in ordine.Impactul este de 32 miliarde de lei pana in 2020, aproximativ 10 miliarde pe an.Am si rupt acea intentie de demisie. Le-am spus colegilor ca chiar nu cred ca aceasta e problema noastra in partid. Eu sunt in continuare injurat si jignit. Nu vrea sa introducem aceasta problema in partidMihai Chirica nu a fost exclusIn cazul lui Valeriu Zgonea am avut aceeasi pozitie, numai ca acum mi-am impus autoritatea. Eu greu sustin sau initiez excluderea unui membru de partidEu cred ca excluderea lui Mircea Geoana si a lui Marian Vanghelie a fost o gresealaCatalin Radulescu are un fond bun si munceste pentru partid. Daca in aceste 6 luni de zile mai face asa ceva atunci clar va fi masura finalaSunteti multumit de activitatea ministrului Justitiei?Nu a figurat pe ordinea de zi, nu am discutat subiectul.(despre cota unica) 2018 impozitul pe venit la sub 2000 de lei va fi zero. La ce e peste 2000 de lei, va fi 10%, pentru ce depaseste. Cota unica nu mai e demult in Romania. Noi vom adopta aceste facilitati fiscale care vor genera crestere economica.(despre invitarea unor membri ai Curtii de la Venetia la Bucuresti) Sunt foarte nemultumit ca cei care au organizat aceste eveniment nu au prevazut o intalnire a Comisiei de la Venetia cu Curtea Constitutionala a Romaniei. Nu cred ca e in regula.(despre conflictul de interese) Cu prag sau fara prag, acel proiect de lege trebuie publicat si sa organizeze consultari cu organizatiile magistratilor si la final vor avea o decizie pe care o vor transmite parlamentului.