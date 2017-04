Paul Stanescu, liderul PSD Olt, a cerut excluderea lui Ponta din partid in CExN, insa Dragnea nu a vrut sa supuna la vot propunerea

Deputatul PSD Victor Ponta a declarat marti, la Parlament, ca nu este nevoie sa il excluda cineva din partid, in conditiile in care el este dispus sa ii mai trimita o data demisia liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, pentru "a nu intra in circul acesta"."Domnul Dragnea, cand nu vrea sa faca el ceva singur, ca si cu ordonanta 13, pune pe altii. Nu e nevoie sa ma excluda nimeni, ii mai scriu o data demisia. Sa nu intram in circul asta, pentru ca nu este nevoie sa puna pe cineva", a afirmat Ponta, potrivit news.ro, intrebat cum comenteaza declarata lui Liviu Dragnea potrivit careia exista oameni in PSD care cer excluderea sa din partid.