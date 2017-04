Daniel Constantin a blocat conturile ALDE; sumele nu pot fi folosite pana la solutionarea juridica a conflictului

Potrivit unor surse din ALDE, Constantin a notificat banca la care formatiunea are deschise conturi spunand ca exista un proces pe rol, iar reprezentantii unitatii financiare au decis ca pana la clarificarea situatiei sumele nu vor putea fi accesate de nimeni din partid."Da, va confirm ca in situatia de fata conturile nu se pot folosi pana la clarificarea juridica in instanta", a declarat Daniel Constantin pentru News.ro.Potrivit surselor citate, s-a ajuns in aceasta situatie dupa ce Daniel Constantin a contestat la Tribunalul Bucuresti decizia Delegatiei Permanente a ALDE de organizare a Congresului in luna aprilie. "Daca vom castiga, atunci se va suspenda congresul si situatia cu conturile ramane blocata. Daca nu vom castiga, ei vor organiza congres, dar dupa congres se vor duce la tribunal sa inregistreze noul statut si noua conducere. Ele nu vor fi validate, pentru ca e un proces pe rol", au declarat surse din ALDE, apropiate lui Daniel Constantin, pentru News.ro.Tribunalul va judeca saptamana viitoare termenul pe fond la contestatia depusa de Daniel Constantin impotriva deciziei Delegatiei Permenanete. Tot saptamana viitoare, magistratii vor decide daca vor da sau nu o ordonanta presedintiala de suspendare a hotararii de organizare a Congresului, potrivit surselor citate."Daca se obtine ordonanta presedintiala, se suspenda deciziile Delegatiei Permanente si nu se poate organiza Congres. Daca nu se suspenda, oricum se judeca pe fond in mai multe termene si, pana la terminarea procesului pe fond, nu se poate inregistra noua conducere. Si asta va dura cateva luni de zile. Cateva luni de zile in care conturile raman blocate si functionarea partidului practic e blocata", au mai declarat sursele citate pentru News.ro.In conturile bancare ale ALDE sunt virate subventia lunara acordata de catre Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) partidelor parlamentare, dar si cotizatiile membrilor si donatiile din partea persoanelor fizice si juridice. In luna martie, AEP a virat catre ALDE suma de 268.547 lei, in vreme ce in ianuarie si februarie a tranferat cate 82.000 de lei.Delegatia Permanenta a ALDE a decis pe 19 martie convocarea Congresului partidului, in cadrul caruia urmeaza sa fie aleasa noua conducere a formatiunii, pentru data de 21 aprilie. Daniel Constantin a declarat ca Delegatia Permanenta a fost convocata nestatutar si a anuntat ca va contesta in instanta decizia de convocare a Congresului.