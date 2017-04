Tariceanu nu este de acord cu Steluta Cataniciu (ALDE): Unde ati mai pomenit ca parlamentarii majoritatii sa critice ministrii propriului Guvern?

"Este o pozitie strict personala (a Stelutei Cataniciu - n.r.) cu care eu nici nu sunt de acord. O dezavuez. Unde ati mai pomenit, intr-o tara normala, democratica, ca parlamentarii majoritatii sa critice ministrii propriului Guvern? Am avut ieri o discutie cu domnia sa si cu colegii in Biroul Politic Executiv pe acest subiect", a declarat Tariceanu.El considera ca "sunt anumite subiecte induse din alte zone si unii dintre colegi, cateodata, in acest stil fac greseli de apreciere"."Din zona media au inceput diverse agitatii referitoare la declaratii care sa agite spiritele ca ministrul Justitiei ar trebui sa-si dea demisia ca nu are sustinerea pentru proiectele pe care le promoveaza, ceea ce nu este corect", a punctat copresedintele ALDE.Deputatul ALDE Steluta Cataniciu a afirmat, miercuri, ca nu mai intelege ce se intampla si pe cine reprezinta ministrul Justitiei in Guvernul Grindeanu, dupa ce Tudorel Toader a anuntat ca proiectul de lege privind abuzul in serviciu nu va avea stabilit un prag."Eu nu cred ca mai putem sa-l numim pe domnul ministru, ministru al coalitiei. Incerc si eu sa ma dezmeticesc vazand reactiile domnului ministru cu privire la acest proiect. Vorbim despre un Guvern politic, nu va suparati. Acum chiar nu mai inteleg ce se intampla, nu inteleg pe cine reprezinta dansul in Guvern. Un ministru tehnocrat care sa nu colaboreze cu partidele care formeaza coalitia de guvernare pune mari semne de intrebare", a afirmat Cataniciu la Antena 3.