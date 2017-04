Deputatul Catalin Radulescu, suspendat sase luni din PSD

Amintim ca deputatul de Arges, Catalin Radulescu a declarat intr-un interviu pentru "Adevarul": "Pentru ce mai se duc oamenii in Piata Victoriei acum si pentru ce noi nu iesim impotriva lor cu tunurile de apa, daca nu mai au motiv? Nu putem sa transformam in maidan, un loc in maidan, hai sa facem cum se intampla in Franta, in America, peste tot. Noi am facut, am cerut autorizare, sa ceara si ei autorizare".El a mai spus ca are o arma AKM: "Daca vreodata mai vine cineva cu vreo idee sa schimbe statul asta pentru care am luptat noi, sunt pregatit sa ies cu arma sa trag. Imediat! Imediat! Dar pot sa ies unde vreau eu, daca ma apuca vreo nebunie, pot sa ies sa trag unde vreau eu, e riscul meu si hotararea mea".Dupa afirmatia deputatului, autoritatiile s-au autosesizat si i-au suspendat lui Radulescu permisul de port arma Social-democratii au luat decizia suspendarii din partid a lui Catalin Radulescu in cadrul CExN care are loc joi la Sinaia.