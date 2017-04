Nicusor Dan, despre vopsirea cladirilor de pe Calea Victoriei: "USR va face plangere penala. Este o manifestare tipica de țopism"

"Este o manifestare tipica de topism - cineva care nu are competente sa aprecieze ce este de facut intr-o zona istoria a orasului vine si scote niste solutii pe principiul 'sa facem ceva frumos'. Orice fel de interventie neavizata asupra unui monument istoric reprezinta infractiune, suntem in situatia asta si probabil o sa facem plangere penala", a declarat Nicusor Dan.Acesta a mai adaugat ca daca nu ar fi aparut in presa imaginile cu vopsirea cladirilor "poate nu ar fi fost doar patru cladiri ci cateva zeci".Acesta a precizat ca cel mai probabil plangerea va fi depusa saptamana viitoare de catre USR Bucuresti.Coloanele Blocului Rosenthal, monument istoric, au fost varuite, iar a doua zi, dupa ce HotNews.ro a publicat fotografii cu acest lucru, au fost vopsite in gri-sobolan. Primaria Capitalei a transmis ulterior un comunicat in care afirma ca vopsirea este ilegala, iar joi, a treia zi, se pot observa muncitori care spala vospeaua.Aparitia cladirilor spoite in graba si fara sa respecte minimele standarde de urbanism si de protectie a monumentelor istorice vine pe fondul transformarii Caii Victoriei in strada pietonala in week-end-ul sarbatorilor de Pasti.Primaria Bucuresti a anuntat intr-un comunicat ca varuirea celor doua cladiri de pe Calea Victoriei - blocul Rosenthal si fostul casino Victoria - este ilegala si constituie infractiune, dar surse apropiate situatiei au declarat pentru HotNews.ro ca muncitorii care au varuit cladirea de pe Calea Victoriei 45 au spus ca au fost trimisi exact de Primaria Bucuresti.Tot pe Calea Victoriei, dar si in alte zone centrale, Primaria a montat instalatii luminoase (ramase de la Craciun), dar si figurine de plastic - iepuri si flori - agatate de instalatii.Reamintim ca pe data de 8 martie, primarul Capitalei, Gabriela Firea, pleda pentru "curatenie de Pasti" in special pe Calea Victoriei, despre care spunea ca ar trebui sa fie pietonala in weekend: "Ne pregatim pentru ca in preajma sarbatorilor pascale Calea Victoriei sa devina cale pietonala. Ea va fi un exemplu de curatenie, de civilizatie. (...) Toate vitrinele trebuie sa fie bine amenajate, infrumusetate si sa arate asa cum ne place, atunci cand admiram in Europa caile pietonale. (...) Este o solicitare din partea bucurestenilor sa fie si o cale pietonala in Capitala si consider ca cea mai potrivita este Calea Victoriei. Dar cum arata acum, nu ar fi potrivita pentru o cale pietonala, deoarece este murdara, neingrijita, neamenajata, cu spatii comerciale care au fost abandonate, care nu mai sunt inchiriate", a spus Firea.