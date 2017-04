Turcan: Grindeanu nu isi asuma raspunderea pentru ca stie ca va zbura din fruntea Guvernului; PNL ar depune motiune de cenzura

Postarea lui Turcan:"Domnul Grindeanu fuge ca de tamaie de asumarea raspunderii pentru ca stie ca ar putea zbura din fruntea guvernului in secunda doi. PNL ar depune motiune de cenzura. Premierul Grindeanu e slab si manevrat de toti cei cu puteri reale si interese in PSD. Nici nu stiu daca sa-mi fie mila sau sa ma revolte.Romania merita mai mult decat o marioneta in fruntea guvernului care executa la comanda lovituri la adresa statului de drept. Romanii merita mai mult decat un premier suficient si superficial care se chinuie sa intinda plapuma de cheltuieli si ramane descoperit ba cu banii pentru investitii, ba cu cei pentru cofinantarea fondurilor europene.Pentru domnul Grindeanu ceasul politic ticaie. In curand il vor parasi toti cei care vor sa se salveze de esecul economic. In Parlament, majoritatea lui Dragnea va ingropa proiectul legii salarizarii si-l va lasa fara niciun fel de munitie electorala pe premierul de sacrificiu.Performanta lui e unica: ingroapa cot la cot cu Dragnea si Tariceanu o majoritate parlamentara care a castigat cu peste 50% alegerile printr-o uriasa frauda de incredere care acum e in vazul tuturor.Destul de jalnic pentru PSD, care va trebui sa plateasca un pret cat mai mare pentru iresponsabilitatea cu care gestioneaza guvernarea."PNL a depus o motiune de cenzura la inceputul sesiunii parlamentare, pe 1 februarie, alaturi de USR, care a fost respinsa. Potrivit regulamentului parlamentului, nu mai poate fi depusa o alta motiune de cenzura in aceeasi sesiune parlamentara.