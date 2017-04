Liviu Dragnea: Voi propune in sedinta Comitetului Executiv "autosuspendarea" lui Catalin Radulescu din PSD

"Maine (vineri - n.r.) vom discuta subiectul Catalin Radulescu. A incercat sa se autosuspende, nu i-a iesit. O sa propun eu autosuspendarea lui", a afirmat Liviu Dragnea.Deputatul Catalin Radulescu s-a autosuspendat din PSD pe 20 martie, din cauza "scandalului mediatic si a presiunilor mediatice" provocate de declaratiile sale, afirmand ca a fost gresit inteles, potrivit unui comunicat de presa."Regret faptul ca au fost interpretate cuvintele mele in alt sens, total distorsionat si neadevarat, fiind luate fraze din subiecte diferite, dintr-un interviu de 90 de minute, si atasate in mod securistic intr-un filmulet de 2 minute. Imi cer scuze persoanelor de buna credinta care s-au simtit lezate prin interpretarea nedreapta a cuvintelor mele; in decursul carierei mele si pana la aceasta varsta, nefiind implicat niciodata in niciun fel de act de tulburare a linistii publice", a scris deputatul.El afirma ca este prevazut in Constitutie ca parlamentarii au drepul la opinii si declaratii politice si nu poate fi anchetat pentru acestea, dar a decis sa se autosuspende din partid "in urma scandalului mediatic si a presiunilor mediatice" care au avut loc asupra sa."Intrucat am o vechime de 21 de ani in PSD, nu doresc ca imaginea partidului si a presedintelui PSD sa fie prejudiciate in niciun fel, ma autosuspend pana la clarificarea aspectelor ce tin de acest scandal mediatic, pentru a dovedi buna mea credinta si faptul ca interpretarea data cuvintelor si opiniilor mele a fost denaturata, pentru a-mi decredibiliza imaginea si activitatea politica. Raman fidel principiilor, programului si conducerii PSD", spune el.Liderul deputatilor PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca a luat act de decizia lui Radulescu, iar acesta nu va mai participa la sedintele de grup ale social-democratilor. "E decizia dansului, o respectam. Nu e o decizie care ma priveste pe mine, ca si lider de grup. Presupun ca conducerea partidului e mai interesata de asta. Eu am luat act si, deci, dansul nu va mai participa la sedintele de grup pe aceasta perioada de autosuspendare", a spus el.Deputatul PSD de Arges Catalin Radulescu a spus, intr-un interviu pentru "Adevarul", ca protestatarii din Piata Victoriei ar trebui infruntati cu tunuri de apa: "De ce mai stau ca prostii acolo? N-au treaba, n-au serviciu, n-au copii?". Mai mult, el spune ca si-a pastrat mitraliera AKM cu care a luptat la Revolutie si este pregatit sa o foloseasca din nou: "Nu o sa mi-o ia nimeni in viata vietilor si o tin, ca poate vreodata, daca mai vine cineva cu vreo idee din asta sa transforme statul asta pentru care am luptat noi, sunt pregatit sa ies cu arma sa trag, imediat."