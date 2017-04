Creatoarea de moda Liliana Turoiu, propunerea PSD la sefia ICR

Potrivit biografiei publicate pe site-ul vedeteblog.ro , Turoiu este lector universitar doctor la Facultatea de Arte Decorative si Design al Universitatii Nationale de Arta Bucuresti si presedinte al Asociatiei de Mode si Deisgn din Romania.Si PNL si USR au facut propuneri pentru functiile de presedinte si vicepresedinte. Liberalii propun pe Radu Carp, secretar executiv al partidului, si Irina Cornisteanu, director al ICR Viena, pentru functiile de presedinte, respectiv vicepresedinte al Institutului Cultural Roman (ICR), iar USR a anuntat ca ii va propune pe managerii culturali Cosmin Manolescu si Cristina Modreanu.In luna februarie, Turoiu a fost prezenta la Carnavalul de la Venetia cu expozitia de costume si fotografie "Zestrea", din partea Primariei Capitalei si cu sprijinul ICR, asa cum se arata in comunicatul transmis de Primaria Capitalei In comunicatul transmis in februarie de IRCCU Venetia , se preciza astfel: " este un proiect ce se adreseaza persoanelor preocupate de cultura, traditie si moda si cuprinde o colectie inspirata din costumul traditional romanesc, un album de arta si costum si un film documentar. In colectia ᅡZestreaᅡ, piese precum fota, ia, braul sau ilicul sunt surse de inspiratie pentru broderii moderne utilizate in creatii vestimentare contemporane. Pe durata expozitiei, stilista Liliana Turoiu va prezenta o serie de costume din propria colectie, vestimentatie care, printr-un exercitiu de maiestrie, va conduce publicul in lumea modei contemporane romanesti.Liliana Turoiu - designer vestimentar, lector universitar doctor in cadrul Universitatii Nationale de Arte din Bucuresti, artist si femeie de afaceri, este membru al Uniunii Artistilor Plastici Profesionisti din Romania, presedinte si membru fondator al Fundatiei Altum Studio Design. In cei aproape douazeci de ani de cariera, a semnat colectii de moda, prezentari dar si expozitii de arta, fotografie si costum organizate atat in tara, cat si in strainatate, in Italia - Venetia si Milano; Franta - Paris si Lille; Germania - Dusseldorf si Koln; SUA - New York; Grecia - Atena; Kazahstan - Alma-Ata; Bulgaria - Sofia; Ungaria - Budapesta. In anul 2015 a fost lansata colectia ᅡZestreaᅡ si filmul documentar cu acelasi nume. Arta si rigoarea executiei se impletesc in acest concept cu respectul fata de valoarea costumului traditional. De-a lungul timpului, creatiile marca Liliana Turoiu au fost purtate la evenimente de prestigiu ce au avut loc la Palatul Versailles, Casa Alba, Teatro alla Scala din Milano, Bruxelles si Cannes."Propunerile sunt inregistrate la conducerea Senatului, care va stabili data audierilor candidatilor.La inceputul lunii martie, pentru aceasta functie era vehiculat numele fostului senator PSD Georgica Severin.Biroul permanent al Senatului a hotarat pe 27 martie prelungirea cu 15 zile a termenului de depunere a propunerilor nominale pentru numirea membrilor Consiliului de conducere al Institutului Cultural Roman, potrivit Agerpres.Potrivit Legii 356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea ICR, listele candidatilor propusi de grupurile parlamentare si, respectiv, de asociatiile si uniunile de creatori sunt inaintate de Biroul permanent al Senatului Comisiei pentru cultura si media si Comisiei pentru politica externa, in vederea audierii acestora in sedinta comuna. In urma audierii, cele doua comisii permanente vor intocmi un aviz comun consultativ, motivat, pe care il vor prezenta in sedinta plenului Senatului. Listele de candidati se supun votului plenului Senatului si se aproba cu votul majoritatii senatorilor prezenti.Conducerea operativa a ICR este asigurata de un presedinte, cu rang de ministru, ajutat de doi vicepresedinti, cu rang de secretar de stat, numiti si revocati in/ din functie de plenul Senatului, cu votul majoritatii senatorilor prezenti, la propunerea Biroului permanent al Camerei superioare. Mai multi oameni de cultura au semnat o scrisoare deschisa de sustinere a lui Radu Boroianu la conducerea ICR in luna martie. Mai exact, profesorul si filosoful Basarab Nicolescu, scriitorii Matei Visniec, Dumitru Tepeneag, Dinu Flamand si oamenii de teatru George Banu si Constantin Chiriac au transmis presedintelui Klaus Iohannis, presedintilor celor doua camere ale Parlamentului si comisiei de Cultura din Senat o scrisoare deschisa de sustinere a actualului presedinte al ICR.