Eugen Durbaca, vicepresedinte ALDE: Tariceanu vrea sa acapareze puterea totala in partid

"Calin Popescu Tariceanu omoara orice urma de democratie la care putea spera ALDE. A avut de ales intre o politica cu adevarat democratica, liberala si un abuz care imi aminteste de politica anilor 1990. Lupta pentru putere, lupta pentru functii pentru sine sau pentru apropiati a devenit o trasatura definitorie a lui Tariceanu, iar asta nu ii face cinste. A mintit tot partidul cand a decis sa forteze congresul si minte in continuare doar pentru a acapara toata puterea in ALDE. Din pacate, prin modul in care a ales sa organizeze congresul in mod nestatutar, fortand mecanismele democratice si regulile interne, Calin Popescu Tariceanu se comporta precum cei pe care ii acuza pe vremea in care inca era in PNL", a declarat vicepresedintele ALDE, care conduce si filiala Galati, intr-un comunicat publicat de Agerpres.Acesta ii cere lui Tariceanu "sa renunte la aceasta atitudine razboinica pe care o practica in ALDE si astfel sa salveze ce mai poate din imaginea politica pe care si-a construit-o".