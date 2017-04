Steluta Cataniciu (ALDE): Se pare ca Tudorel Toader nu mai este ministru al Coalitiei / Guvernul Grindeanu are o problema

"Se pare ca nu ar mai fi ministru al Coalitiei", a spus Steluta Cataniciu, intr-o interventie telefonica la Antena 3. De notat ca aceasta tocmai a pierdut un nou proces cu Agentia Nationala pentru Integritate pe conflict de interese "Chiar nu mai inteleg ce se intampla (), nu inteleg pe cine reprezinta dansul in guvernul Grindeanu", a spus aceasta, dupa ce ministrul Justitiei a anuntat ca proiectul de modificare a Codurilor penale va pleca de la ministerul pe care il conduce fara prag pentru abuzul in serviciu.Steluta Cataniciu s-a aratat nemultumita si de afirmatia lui Tudorel Toader potrivit careia nu are de ce sa se teama de o eventuala schimbare a sa din functie.Deputata a sustinut ca PSD si ALDE vor fi cele care vor deconta in plan politic deciziile lui Tudorel Toader, care a fost propus de partidul condus de Tariceanu."Eu cred ca in acest moment guvernul Grindeanu are o problema", a concluzionat ea.