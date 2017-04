USR va ataca la Curtea Constitutionala proiectul prin care se dezincrimineaza conflictul de interese, daca este votat

Anuntul a fost facut miercuri intr-o conferinta de presa de deputatul Stelian Ion, membru in Comisia Juridica, care a afirmat ca, in cazul in care acest proiect intra in vigoare, toti cei care sunt cercetati pentru conflict de interese vor scapa de aceasta acuzatia, iar pe viitor "se da liber nepotismului"."Intreg continutul este modificat substantial, in plus este stabilita o conditie care goleste de continut aproape intreg articolul. Consecinta - toate persoanele cercetate pentru aceasta infractiune vor fi scoase de sub aceasta acuzatie, iar pe viitor - se da libera nepotismului. Toti primarii, functionarii publici vor putea incheia acte cu persoane apropiate, fosti parteneri de afaceri cu firme ale unor rude, fara absolut nicio problema, daca vor dovedi ca aceasta incheiere este in interes public, daca vor dovedi ca acele firme sunt corecte" a declarat deputatul USR."Se foloseste o sintagma nedefinita nicaieri in legislatia penala si care ar trebui sa atraga neconstitutionalitatea legii, pregatim o exceptie de neconstitutionalitate pentru a ataca textul respectiv" a precizat el."Ne aflam in episodul trei din seria martea neagra, aceasta lupta este o lupta continua," a mai spus el. Majoritatea deputatilor juristi - cu exceptia celor de la PNL si USR - au votat marti un raport de admitere pentru un proiect de lege de modificare a Codului Penal care dateaza din 2014, deja adoptat de Senat in mod tacit, care modifica art. 301 si 308 din Codul Penal privind infractiunea de conflict de interese. In cadrul comisiei juridice au fost adoptate mai multe amendamente fata de forma adoptata in 2015 de Senat, iar unul dintre acestea prevede ca trebuie sa fi fost "pricinuit un prejudiciu de interes public" pentru ca angajarea unei rude sau a unor persoane cu care s-a aflat in raport de munca de catre functionarul public sa fie considerat infractiune. Aceste modificari au fost inlocuite cu alte prevderi in sedinta de marti a deputatilor juriisti. DNA a criticat in 2015 initiativa.Proiectul, modificat astfel prin raportul admis de comisia juridica, va merge la votul final in plenul Camerei Deputatilor, care este decizionala.Citeste si: Vor putea fura, din nou, in familie. Liber la contracte pentru sotii, copii si rude. Dezincriminarea conflictului de interese arunca Romania de pe harta UE / Atacul la justitie, in ultimele faze