Eugen Nicolicea, despre modificarea articolele privind conflictul de interese: "Daca alegi o ruda geniala care a luat premiul Nobel in dauna unui prostalau care nu e ruda cu tine, evident ca nu e niciun conflict de interese"

De altfel, Nicolicea este autorul unui amendament la proiectul de lege privind conflictul de interese inspirat tocmai din art. 21, din care a copiat o portiune.Ce a declarat Nicolicea jurnalistilor dupa sedinta:"Dupa cum stiti exista in momentul de fata exista mai multe confuzii la art 301 privind conflictul de interese. Spre exemplu definitia conflictului de interese e ca participarea sau luare unei decizii in favoarea unei persoane cu care ai o anumita relatie de serviciu, de munca, rudenie prin care s-a realizat un folos pentru persoana respectiva.Asta inseamna asa - judecatorii CCR cand isi voteaza presedintele sunt infractori. Deputatii cand isi voteaza presedintele, avand relatii de munca cu presedintele, sunt infractori. Presedintele Romaniei cand si-a angajat consilieri cu care a lucrat sa zicem la Primarie, a comis o infractiune pentru ca evident au existat pers atunci cand au facut verificarile respective, nu au vrut sau nu au stiut sa citeasca doua articole coroborate, adica art 18 din Codul Penal care spune ca nu constituie infractiune daca exista una din cauzele justificative, respectiv daca se exercita un drept recunoscut de lege. Spre exemplu, e dreptul de a-ti alege presedintele la CCR, daca se aplica acesta nu mai e socotit infractiune sau indeplinirea unei obligatii impuse de lege. Dupa definitia aceea proasta, o sa observati ca daca dai o prima unui subaltern ai participat la luarea unei decizii prin care s-a realizat un folos material pentru persoana cu care te afli in relatii de serviciu.Adica in Romania nu mai ai voie sa propui o avansare nimic pentru ca acel art 301 te face infractor. Evident ca acest lucru nu se intampla daca cineva citea aritcolul 21 exercitarea unui drept sau indeplinirea unei obligatii, dar pentru ca am constatat ca exista cazuri in care nu sunt in stare anumite persoane sa citeasca doua articole coroborate, a trebuit sa copiem textul mot-a-mot din art 21 sa il introducem in articolul 301.Nu e nimic inventat, exista deja in Codul Penal doar ca nu aveam cum sa obligam anumite persoane sa invete Codul Penal.Cand zici conflict de interese, daca nu ne-am opri aici ar trebuie sa precizam intre ce interese. Este evident ca exista conflict doar cand este intre interesul public si interesul privat. Nu intre doua interese private. Si atunci daca exista un conflict intre public si cel privat trebuie sa avem o incalcare sau o prejudiciere a interesului public. Acest lucru nu este inventia mea, este definitia internationala a conflictului de interese.De aceea se spune despre acest conflict ca trebuie sa afecteze interesul public, iar functionarul public care face acest lucru actioneaza, citat din definitia internationala, "cu impartialitate afectata", adica "partinitor".Evident, daca iti angajezi o ruda proasta in dauna unui tanar care este competent, este un prejudiciu pentru ca ulterior activitatea institutiei merge mai rau. Daca alegi o ruda geniala care a luat premiul Nobel in dauna unui prostalau care nu e ruda cu tine, evident ca nu e niciun conflict de interese.Puteau si pana acum (sa isi angajeze rudele - n.r.) pentru ca asa scrie la articolul 21. Deci daca ai voie sa angajezi si nu ai niciun fel de restrictie vei angaja fara niciun fel de restrictie si aceasta nu constituie infractiune. Deci fie ca am introdus acest amendament sau nu, articolul 21 exista in Cod."