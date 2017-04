Florin Iordache il ataca pe Tudorel Toader, dupa ce ministrul Justitiei a declarat ca nu se impune un prag in cazul abuzului in serviciu

"Am vazut o pozitie a actualului ministru care interpreteaza cu de la sine putere deciziile Curtii, spune ca la abuzul in serviciu nu trebuie sa fie un prag. Daca asa gandeste ministerul, eu personal nu ma astept de la conducerea MJ la o imbunatatire. Eu va propun, pentru ca pana la urma si ministerul trebuie sa vina in fata parlamentului, initiativele dvs cel mult le vom imbunatati sau le vom respinge," a declarat Iordache, in replica la afirmatia secretarului de stat in MJ Marilena Mot care i-a rugat pe cei din comisia juridica din Camera Deputatilor sa amane discutie pe proiectul de lege care modifica art. 301 si 308 din Codul Penal pana cand este gata proiectul ministerului de justitie prin care se vor pune in acord articolele declarate neconstitutionale din Codul penal cu deciziile CCR."Eu nu sunt de acord cu amanarea" a spus Iordache, vicepresedinte al Camerei Deputatilor.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, luni seara, la Antena 3, ca marti va pune in dezbatere publica proiectul de lege prin care va fi definita infractiunea de abuz in serviciu in raport cu decizia de anul trecut a Curtii Constitutionale, precizand ca nu va impune un prag valoric , ci judecatorul va decide daca-l va pedepsi pentru abuz in serviciu pe cel trimis in judecata.