Florin Iordache, fostul ministru al Justitiei, a ajuns vicepresedinte al Camerei Deputatilor

Votul a fost secret cu bile. Pentru alegerea vicepresedintelui Camerei inferioare a Legislativului este necesara majoritatea voturilor deputatilor prezenti la sedinta.Florin Iordache, fost ministru al Justitiei, a fost propus de PSD pentru functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor. Acesta a initiat celebra ordonanta de urgenta 13 care a generat cele mai mari proteste de strada din Romania dupa Revolutie si in urma carora si-a dat demisia.Florin Iordache a devenit celebru si pentru sintagma "Alta intrebare", pe care a folosit-o de peste 20 de ori in conferinta de presa in care a anuntat adoptarea OUG 13.Aceasta functie a ramas vacanta in urma numirii Rovanei Plumb in functia de ministru delegat pentru Fonduri Europene.