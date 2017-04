Legea Cristianei Anghel care modifica regimul de incompatibilitati pentru parlamentari in privinta activitatilor comerciale, criticata de ANI, adoptata de Camera Deputatilor/ Ce modificari au mai adus deputatii

"exercita"

Au fost 185 voturi "pentru" si 95 "impotriva". Legea merge la promulgare la presedinte.Forma initiala a proiectului Cristianei Anghel s-a modificat in mai multe randuri la Senat, acolo unde s-a introdus sintagma "sistematic si efectiv" atunci cand s-a pus problema faptului ca exista societati comerciale care nu au activitate si de care cei care sunt membri ajung sa uite. Ulterior, forma adoptata de Senat a fost modificata si in comisie la Camera Juridica."Partea introductiva si litera a) ale alineatului (1) al art. 82 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:Art. 82 - (1)"Calitatea de deputat si senator este, de asemenea, incompatibila cu exercitarea urmatoarelor functii sau calitati: a) functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, administrator,Amendamentul apartine Comisiei Juridice si este motivat astfel: "Sintagma societati comerciale, societate comerciala - societate Art. 77 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila. "Deputatii din comisia juridica au modificat apoi partea introductiva si la alte alineate ale articolelor din lege introducand o nuanta in prevederile legale. Ei inlocuiesc "functia" cu "exercitarea functiei", pe modelul "functia X este incompatibila cu exercitarea urmatoarelor functii si calitati" si nu cu direct cu "urmatoarele functii si calitati" asa cum apare acum in lege.Este vorba despre incompatiblitatile functiei de membru al Guvernului, de prefect si si subprefect, de primar, viceprimar, primar general, viceprimar al Municipiului Bucuresti, presedinte si vicepresedite al consilului judetean, de consilier local sau judetean, de functionar public.In motivatia acestor amendamente se subliniaza clar faptul ca o persoana poateo functie.Ce spunea ANI in iunie 2015:"Consideram ca nu se poate exercita, in deplina legalitate, o functie de demnitate publica care obliga la respectarea principiului interesului national, daca in acelasi timp persoana este angrenata si are interese si in mediul de afaceri, intrucat cumularea acestor doua calitati, respectiv cea de parlamentar si cea de persoana detinand anumite calitati in cadrul unei societati comerciale, ar duce la atingerea intereselor generale ale comunitatii si a principiilor care stau la baza statului de drept. Mai mult, opinam ca nu se justifica promovarea unui act normativ care are ca efect aducerea in legalitate a unei situatii de incompatibilitate, cu atat mai mult cu cat pe rolul instantelor de judecata exista litigii avand ca obiect incompatibilitatea prevazuta de art. 82 din Legea nr. 161/2003, litigii in care instantele de fond au mentinut ca temeinice actele emise de Agentia Nationala de Integritate, in vederea punerii in aplicare a dispozitiilor legale. Precizam faptul ca Agentia a transmis institutiei relevante un punct de vedere cu privire la propunerea de modificare a art. 82, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 161/2003. Acesta se regaseste pe pagina de Internet, la sectiunea