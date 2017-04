​​DOCUMENT USR, faza pe dezbateri interne: Trei deputati propun un proiect de organizare prin care partidul ar accepta mai multe platforme doctrinare, iar presedintele fondator ar fi flancat de vicepresedinti cu putere reala

"Spunem din capul locului că nu suntem partizanii unui USR mic care să ajungă la putere peste mulți, mulți ani", arata deputatii Ghinea, Benga si Prisnel in preambulul documentului.Documentul vine pe fondul tensiunilor interne accentuate din USR: neintelegerile dintre Nicusor Dan si Clotilde Armand si respingerea lui Dacian Ciolos de catre Nicusor Dan. De altfel, ambele momente sunt enuntate in documentul obtinut de HotNews.ro.Cei trei initiatori arata ca "din păcate, nici statutul actual al USR, nici propunerea de statut supusă dezbaterii interne nu oferă un control democratic intern, nu creează stimulente pentru deschidere".Principalele modificari propuse de cei trei deputati PSD:Initiatorii proiectului propun introducerea instituția referendumului direct, în care votează toți membrii partidului, prin vot electronic. Referendumul ar trebui folosit pentru deciziile majore, cum ar fi afilierea la o familie politică europeană. Procedură ar trebui prevăzută explicit în statut, iar un referendum intern să poată fi declanșat la cererea unei treimi din filiale sau a 50% dintre membrii Biroului Național.Initiatorii cer redefinirea în statutul USR a obligativitatii ca membrii "să nu prejudicieze imaginea USR", pe motiv ca este un concept vag care poate fi folosit abuziv.In esenta, cei trei initiatori sustin ca Secretariatul General al USR trebuie să fie un serviciu administrativ compus din oameni care nu vizează și o carieră politică internă - ca masura pentru a evita inchiderea organizatiilor si refuzul competitiei interneGhinea, Benga si Prisnel sustin ca "trebuie să depășim paradigma < >. Un partid mare, deschis, care e o platformă a reformiștilor, trebuie să încurajeze venirea de noi lideri și ridicarea de noi lideri. USR nu a trecut acest test". Ca atare, cei trei initiatori propun urmatoarea structura de conducere:• crearea instituției Comitetul Director (Președintele fondator + 6 vicepreședinți)• Un Birou Național extins care să fie reprezentativ pentru tendințele din partid și pentru regiunile istorice (recomandat 17 membri)• stabilirea la Congres, prin campania electorală internă, a unor mandate pe proiect pentru Vice-Președinți (exemple: Departamentul Politici al partidului, Forumul Rural, Pregătirea alegerilor locale în rural/orașele mici, Pregătirea alegerilor din București, Comunicare, ș.a)• Aprobarea în linii mari a acestor mandate și a criteriilor de performanță de către Congres și supravegherea permanentă a implementării de către Biroul Național• Un Comitet lărgit care include președinții de filiale, parlamentarii, liderii de grup ai consilierilor locali și viitorii primari din București și din orașele reședință de județ care funcționează ca organism intermediar de dezbatere, între Biroul Național si referendumul direct/congres, pentru decizii politice majore ce afecteaza direcția strategică a partidului.Cei trei deputati propun instituționalizarea unor Platforme doctrinare în interiorul USR, care s-ar forma prin aderarea/libera voință a membrilor și nu ar avea alt rol decât de agregare (nu ar fi reprezentate ca atare în forurile de conducere). Iata cateva exemple de platforme: conservatoare, liberală, progresistă, platforma ecologistăIn viziunea initiatorilor, Comisia de Etică va fi cainele de paza al valorilor partidului si ar urma sa fie eliminata ingerinta Biroului National in activitatea acesteiaCei trei isi propun gasirea, pregătirea și organizarea într-o rețea națională a cel puțin 2000 de viitori candidați pentru primării și consilii, in vederea alegerilor locale din 2020Cei trei deputati propun orientarea unor energii ale partidului spre potentialii votanti din mediul rural.