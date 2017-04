Partidul Mariei Grapini, rupt din fostul PC al lui Dan Voiculescu, s-ar putea reactiva; este posibila o fuziune cu ALDE condus de Tariceanu, fara Daniel Constantin - surse

Ea a declarat ca nu a avut discutii cu lideri ai ALDE in acest sens si abia le-a cerut colegilor o situatie a partidelor, iar luni se va discuta pe aceasta analiza. "Sa vedem ce este pe piata partidelor" a spus ea. Eurodeputata a exclus insa o alianta cu PSD sau PNL.Grapini a declarat ca PPU are in acest moment 21 de filiale din tara, iar targetul era ca pana la sfaristul anului sa fie infiintate in toate judetele. Pana acum nu a avut loc un Congres in care sa se aleaga o conducere a partidului.Aceasta a mai adaugat ca a inceput sa mearga in filiale in weekend, una sau doua in fiecare sfarsit de saptamana.Intrebata daca ar vedea posibila o fuziune cu ALDE, Grapini a raspuns ca nu intelege clar ce este ALDE, facand referire la fuziunea dintre PLR al lui Tariceanu si partidul Conservator al lui Daniel Constantin. "Eu am avertizat de atunci (in privinta lui) Daniel Constantin. PLR intelegeam ce e, ALDE nu mai inteleg" a mai spus Grapini.Amintim ca, in iunie 2015, in contextul congresului de fuziune PC-PLR, europarlamentarul Maria Grapini a anuntat ca demisioneaza din partidul fondat de Dan Voiculescu. Grapini l-a acuzat pe presedintele PC, Daniel Constantin, ca a acaparat partidul si ca este responsabil de disparitia acestuia prin decizia de unificare cu PLR (gruparea reunita in jurul lui Calin Popescu Tariceanu), relata atunci Mediafax Grapini a ramas apropiata de presedintele fondator Dan Voiculescu, care, desi aflat in inchisoare in urma condamnarii in Dosarul ICA, a intrat in conflict cu Daniel Constatin, pe care l-a acuzat de tradare, mai scria Mediafax la vremea respectiva. De altfel, Dan Voiculescu saluta infiintarea noului partid, intr-o postare pe blogul personal, la inceputul lunii iunie. "Astazi, un grup de tineri a depus la Tribunalul Bucuresti cererea de inregistrare a Partidului Puterii Umaniste (social-liberal) - PPU. Partidul preia doctrina umanista, fondata de mine in 1992 care recunoaste demnitatea, valoarea si posibilitatile de desavarsire a fiintei umane", scria Voiculescu, pe 8 iunie.