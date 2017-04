PNL cere audierea ministrului Finantelor in Parlament. Turcan: Viorel Stefan este tumefiat de disperare

"PNL a decis astazi sa-l cheme la audieri in Camera Deputatilor, in Senat si in plenul Camerei Deputatilor, pe ministrul Finantelor, Viorel Stefan, tumefiat de disperare, fiind solicitat sa sustina angajamentele populiste si demagogice ale guvernului din care face parte. Ministrul este obligat sa prezinte situatia economica dezastruoasa in care se afla astazi Romania, in conditiile in care exista presiuni uriase de cresteri ale cheltuielilor cu salariile si cu pensiile si anagajamente de sustinere a acestor cheltuieli fara resurse suplimentare de venituri", a declarat presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, la finalul sedintei Biroului Politic National (BPN).Turcan a precizat ca incasarile in primele luni ale anului sunt la jumatatea sumei estimate, ceea ce, in opinia sa, inseamna ca in luna martie va fi imposibil sa acopere inca jumatate din ceea ce s-a incasat in lunile ianuarie si februarie."Concluzia este ca situatia economica a Romaniei lasa foarte mult de dorit, ca este o presiune fara precedent pe mediul de afaceri, ca este in continuare un joc cu destinele a milioane de cetateni care asteapta sa li se mareasca veniturile si predictibilitate ca mediul de faceri sa se intareasca si sa fie capabil prin veniturile generate in timp sa se consolideze bugetul pentru a li se putea plati pensii celor care astazi beneficiaza de cresteri salariale", a spus Turcan.