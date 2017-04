Cererea DNA de urmarire penala a lui Eugen Bejinariu va fi votata marti de Camera Deputatilor, la patru luni dupa ce a fost trimisa de DNA

Comisia Juridica a avizat favorabil cererea, fiind inregistrate 11 voturi 'pentru', cinci 'impotriva', doua abtineri si patru voturi anulate, la inceputul lunii decembrie 2016.Deputatii din fostul legislativ au incercat sa dea un vot pe 5 decembrie, dar in acea zi - ultima sedinta de plen inainte de alegeri - s-au prezentat la parlament doar 63 de deputati, astfel ca Bejinariu a scapat de urmarirea penala.Liviu Dragnea promitea la inceputul lunii ianuarie ca aceasta cerere va intra pe ordinea de zi de indata ce incepe sesiunea ordinara, in luna februarie, insa acest lucru nu s-a intamplat."Cand incepe sesiunea in februarie, intra pe ordinea de zi", a raspuns Dragnea atunci.El a adaugat ca deputatii PSD vor vota conform constiintei, aratand ca nu crede ca se pune problema respingerii solicitarii Parchetului. "Sa ajungem acolo. Votam pentru... cum dicteaza constiinta. Nu cred ca se va pune problema sa se respinga solicitarea de la Parchet, dar discutam atunci", a afirmat Dragnea.Eugen Bejinariu a fost ales pentru un noua mandat de deputat la alegerile din 11 decembrie.PSD ii ceruse demisia lui Bejinariu inainte de votul din plen din 5 decembrie. "Am avut o discutie cu domnia sa, pana in acest moment nu este convins ca este un gest bun pentru domnia sa sa isi depuna demisia. Eu cred ca este o datorie fata de partid sa faca acest lucru si o sa ii cerem in continuare sa demisioneze", afirma Marian Neacsu secretarul general al PSD, la finalul lunii noiembrie anul trecut.El a precizat ca, in cazul in care Bejinariu nu renunta la functia de deputat, acestuia ar putea sa i se retraga sprijinul politic sau ar putea sa fie exclus din partid, lucru ce va fi decis in forul de conducere al PSD.Secretarul general al PSD a mentionat ca Bejinariu este candidat al partidului la alegerile parlamentare din 11 decembrie, iar daca va castiga un nou mandat - ceea ce s-a intamplat - i se va cere demisia din nou."De ce sa demisionez cand acuzatiile de abuz in serviciu nu mi se par relevante, tinand cont ca toate acele documente pe care le-am semnat alaturi de alti ministri aveau toate avizele de la Ministerul Justitiei, Consiliul Legislativ. Nimeni nu a spus niciodata ca nu este asa", a sustinut Bejinariu.Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a cerut pe 21 noiembrie sesizarea Camerei Deputatilor pentru formularea cererii de efectuare a urmaririi penale fata de Eugen Bejinariu, ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului in perioada 2003 - 2004, in legatura cu savarsirea, pe vremea in care a detinut functia ministeriala, a infractiunii de abuz in serviciu, in forma continuata, in dosarul 'Microsoft 2'.Procurorii sustin ca Bejinariu, cu incalcarea dispozitiilor privind achizitiile publice, a initiat si a sustinut proiectele a doua hotarari de guvern (nr.1473/11.12.2003 si nr.470/01.04.2004), prin care s-a aprobat incheierea intre Guvern si Fujitsu Siemens Computers GmbH a unui contract comercial de inchiriere de licente referitor la produsele Microsoft, invocandu-se, in mod nereal, calitatea firmei de unic distribuitor pentru aceste produse, in scopul de a fi favorizata prin evitarea organizarii unei licitatii publice."Avand in vedere ca pe rolul Parlamentului Romaniei - Camera Deputatilor exista o cerere nesolutionata, transmisa de procurorul sef al DNA la data 21 noiembrie 2016, DNA asteapta ca institutia sesizata sa formuleze un raspuns la cererea respectiva" a raspuns DNA pentru HotNews.ro, chestionata daca este nevoie de o noua cerere din partea procurorului-sef pentru deputatul Eugen Bejinariu, avand in vedere faptul ca s-a schimbat componenta Camerei Deputatilor, iar Bejinariu a obtinut un nou mandat de deputat PSD.