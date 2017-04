USR a parasit sedinta Biroului Permanent al Senatului, acuzand faptul ca Serban Nicolae a folosit un limbaj injurios / "S-a vorbit despre mucozitatile lui Nicusor Dan"

Membrii grupului USR au declarat la iesirea din sala Biroului Permanent ca totul ar fi pornit de o declaratie a senatorului USR Mihai Gotiu, in care acesta l-a acuzat pe Serban Nicolae ca a blocat nominalizarile celor doi membri ai societatii civile in Consiul Superior al Magistraturii (CSM)."Este vorba despre afirmatiile facute de Serban Nicolae, presedintele Comisiei juridice, pe care nu vreau sa le repet in acest moment - o sa le regasiti in stenograma acestei sedinta - referitor la niste afirmatii pe care le-am facut saptamana trecuta intr-o conferinta de presa in care am vorbit despre modul in care domnia sa a blocat nominalizarile celor doi membri ai societatii civile care trebuie sa faca parte din CSM. Faptul ca l-am numit in acel moment un avocat al coruptilor - si cred ca este de notorietate publica faptul ca domnul Serban Nicolae l-a aparut pe Catalin Voicu - se pare ca l-a deranjat. Trebui sa-l deranjeze faptul ca la sfarsitul saptamanii trecute mai multe organizatii ale societatii civile s-au intalnit pentru a propune un proiect de lege ca reprezentantii societatii civile sa nu mai treaca prin Parlament. Societatea civila nu mai are incredere in aceasta institutie publica, dupa ceea ce -sa intamplat la nominalizarea si votarea celor doi membri ai societatii civile.", a declarat Mihai Gotiu, la iesirea din sala de sedinte a Biroului Permanent al Senatului.Mihai Gotiu sustine ca desi nu a fost nominalizat de Serban Nicolae s-a simtit vizat de cuvintele injurioase ale presedintelui Comisiei Juridice. El spune ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, nu i-ar fi acordat drept la replica, pentru a-i raspunde lui Serban Nicolae, si acuza "un abuz al majoritatii"."Veti vedea ca sunt niste cuvinte chiar extrem de injurioase. Nu a vrut sa ma nominalizeze. l-am rugat sa spuna daca este vorba despre mine in acele declaratii, moment in care domnul presedinte Tariceanu a spus ca nu mi-a dat cuvantul. Am semnalat faptul ca ma consider vizat - inclusiv colegi de partid ai domnului Serban Nicolae au considerat ca eu sunt cel vizat - moment in care Taricenau mi-a taiat microfonul. Conform regulamentul, eu ar fi trebuit sa fiu cel aparat impotriva acestor injurii si tot mie mi s-a taiat microfonul. Consider ca acesta este un abuz al majoritatii.", a spus Gotiu.Pe de alta parte, Serban Nicolae spune ca a fost vorba despre un "protest" fata de "un vicepresedinte al Senatului" care si-a "permis" sa spuna "niste minciuni" la adresa sa."Am transmis un protest fata de faptul ca un vicepresedinte al Senatului. Nu stiu daca in virtutea faptului ca doarme in plenul parlamentului sau in virutatea faptului ca face parte dintr-un partid in care presedintele partidului isi exhiba sercretiile pe camasa si-a permit sa spuna niste minciuni la adresa mea. Atat si nimic mai mult. Eu cred ca in parlament sapte ani de acasa ar fi o conditie prezumata fara sa mai fie nevoie de educatie speciala, apeluri in mod deosebit. ", a declarat Serban Nicolae.Intrebat de jurnalisti daca a folosit "cuvinte grele" in timpul sedintei, Nicolae s-a limitat la a spune ca "injurii in nici un caz". "E libertatea lui, are dreptul la opinie. E adevarat cand se trezeste poate sa fie si coerent. Sa nu faceti zgomot in plen, va rog, sa respectati somnul de dupa-amiaza. ", le-a spus ironic Nicolae jurnalistilor.