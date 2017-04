Deputatul Ovidiu Raetchi ii cere premierului Grindeanu sa sustina crearea Muzeului Victimelor Comunismului la Fortul 13 Jilava si salvarea acestui spatiu

Ce spune Raetchi in scrisoarea adresasta premierului:"Crearea unui muzeu al Victimelor Comunismului reprezinta o obligatie a actualei clase politice - obligatie care a fost amanata nepermis de mult. Lipsa vointei politice si orgoliile partidelor care au dorit sa isi asume paternitatea acestui proiect au impiedicat realizarea sa, chiar daca au trecut 27 de ani de la Revolutie. Voi lansa in dezbatere publica o initiativa legislativa prin care propun ca fostul penitenciar Fortul 13 Jilava sa treaca din administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor in administrarea Ministerului Culturii si transformarea sa in muzeu, pe care va rog sa o sustineti.In intreaga Europa, astfel de locuri - precum Fortul 13 Jilava - au fost reabilitate si deschise publicului larg pentru a nu lasa uitarea sa se astearna peste suferintele militantilor anticomunisti, asa cum este cazul lui Corneliu Coposu.Fortul 13 de la Jilava trebuie salvat si interventia pentru reabilitarea sa trebuie sa se realizeze rapid: acesta se afla intr-o stare avansata de degradare si risca sa se prabuseasca. Investitii de zeci de mii de euro realizate deja pentru reabilitarea Fortului 13 se vor pierde, la care se adauga esecul recuperarii unui spatiu esential pentru recuperarea memoriei victimelor comunismului.Sunt convins ca intelegeti importanta recuperarii si salvarii Fortului 13 ¬ un simbol al totalitarismului in Romania - in conditiile in care ati declarat ca si bunicul dvs. a fost incarcerat pe vremea comunistilor dupa ce a fost condamnat la inchisoare pentru ¬uneltire impotriva oranduirii¬. De aceea va rog sa sustineti ridicarea unui Muzeu al Victimelor Comunismului. Este un proiect care a fost amanat de prea multe ori.Domnule premier Sorin Grindeanu, este certitudinea mea ca datoram realizarea unui muzeu al Comunismului tuturor victimelor dictaturii comuniste care si-au gasit sfarsitul sau au indurat suferinte cumplite in acea vreme. Sper sa gasesc in dumneavoastra un partener in realizarea acestui proiect."