Liviu Dragnea, despre homosexuali: PSD e un partid tolerant, in Romania avem loc cu totii

"Nu sunt de acord cu afirmatiile" dl Ioan Denes, a spus Dragnea, la intrebarile ziaristilor.Liviu Dragnea si-a sfatuit colegii "sa nu uite ca fac parte din PSD", un partid "tolerant, nu cu atitudini arbitrare, care crede cu toata taria ca in societatea romaneasca avem loc toti".Seful PSD a avertizat ca va avea o discutie "mai apasata" cu colegii sai legata de acest subiect, in conditiile in care "PSD sprijina toleranta" si porneste de la "conceptul ca in Romania avem loc cu totii si nu trebuie sa ne razboim intre noi", in conditiile in care "pericolele si riscurile sunt in afara tarii, nu la noi".Reactia sa vine dupa ce senatorul PSD de Bistrita-Nasaud, Ioan Denes, a declarat, la sfarsitul saptamanii trecute, ca persoanele de acelasi sex nu au voie sa se tina de mana pe strada daca nu scrie in vreo lege acest lucru "De fapt, prin aceasta rezolvare a unei probleme care, ma rog, se poate analiza, de fapt doresc sa legalizeze acele convietuiri, concubinaje de fapt intre persoane de acelasi sex. Vreau sa o spun foarte clar: atata timp cat modul in care se comporta un cetatean nu-mi lezeaza libertatea mea, are dreptul sa faca ce doreste dumnealui. Dar in momentul in care imi lezeaza mie libertatea, atunci avem o problema. Si aici vreau sa va spun foarte transant: de fapt dumnealor doresc ca drepturile pe care le are un cuplu de acelasi sex sa fie drepturile si sa fie aparati ca si o familie in sensul pe care il intelegem noi pana acum. Adica sa aiba dreptul sa faca infieri, sa mearga de mana pe strada", a afirmat Denes, citat de Agerpres.