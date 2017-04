Liviu Dragnea, catre Victor Ponta: Eu nu sunt nici nas, nici fin cu Florian Coldea

Chestionat daca ii ducea sticle cu vin lui Florian Coldea, liderul PSD a evitat sa comenteze, spunand doar ca "nu este nici nas, nici fin" cu fostul director adjunct al Serviciului Roman de Informatii.Victor Ponta a scris duminica, pe Facebook, ca nu ar comenta "minciunile si prostiile Carmaciului din Teleorman" pentru ca sunt lucruri mai importante de facut, dar trebuie sa raspunda "la niste murdarii si aberatii". Nasul de cununie al cuplului Victor Ponta - Daciana Sarbu este fostul sef al SRI George Maior."Sa comentez minciunile si prostiile < > din Teleorman?? Mai bine nu .... sunt lucruri mult mai importante de facut! Dar inteleg frustrarea si lasitatea cu care sunt atacat non stop. Vad ca inca sunt oameni suficient de orbi sau mintiti care spun sa nu il mai atac pe Dragnea - dragii mei, va rog cititi ca eu doar AM RASPUNS la niste murdarii si aberatii!", a precizat deputatul PSD.Ponta a mai spus ca Liviu Dragnea ii ducea sticle de vin "Opus One" fostului director adjunct al SRI, Florian Coldea."Ma duc sa imi primesc < > de la Basescu, Soros si SRI! Incep cu SRI ca acolo sigur au mai ramas din sticlele de vin ᅡOpus Oneᅡ pe care le ducea < > Liviu pentru prietenul lui Florin!", a conchis Victor Ponta.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, duminica seara, ca a observat in ultima perioada o serie de atacuri "coordonate" impotriva sa, atat din partea unor politicieni precum Victor Ponta sau Daniel Constantin, cat si din partea unor jurnalisti de la diferite publicatii, afirmand ca scopul acestora este vulnerabilizarea sa si influentarea procesului de abuz in serviciu in care este judecat."Nu sunt numai din partea lui Victor Ponta (atacurile - n. red.). e o anumita coordonare. Poate sa fie o simpla coincidenta. Ponta, Basescu, Daniel Constantin, jurnalisti de la Evenimentul Zilei, B1, Hotnews, alte site-uri, publicatii (...) Exista, se pare, o dorinta din partea unora ca eu sa fiu vulnerabilizat. E o abordare securista la unele anchete jurnalistice, care nu spun nimic, croseteaza cu neadevaruri. Unii zic ca ar fi o coordonare de la SRI, altii ca ar fi de la Soros, pe care l-am atacat si o sa-l atac pana cand tara asta va scapa de influenta acestui om nefast", a declarat Liviu Dragnea intr-o emisiune la Romania TV.Intrebat care este scopul acestor atacuri la adresa sa, liderul PSD a spus ca vor sa-l vulnerabilizeze."Sa ma slabeasca. Sa influenteze procesul in care ma aflu, sa creeze impresia unui om rau si sa influenteze decizia judecatorilor (¬) Se urmareste destabilizarea mea si a PSD. O destabilizarea puternica a mea ar insemna o destabilizarea a PSD si a guvernarii. E visul lor", a mai spus Liviu Dragnea.