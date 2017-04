Noul ministru al Mediului si noul ministru pentru Relatia cu Parlamentul depun juramantul luni la Palatul Cotroceni

Gratiela Gavrilescu, actual ministru pentru Relatia cu Parlamentul, va prelua portofoliul lui Constantin de ministru al Mediului si functia de vicepremier. In locul ei, va fi numit Viorel Ilie.Decretele vor fi semnate de presedinte luni, cand va avea loc si ceremonia de depunere a juramantului, la Palatul Cotroceni, de la ora 17:00.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica, la Romania TV, ca, daca va avea posibilitatea, va discuta luni, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis privind desecretizarea protocoalelor semnate intre Ministerul Public si SRI.Liderii ALDE, reuniti duminica in sedinta Biroului Politic Central, au decis, cu majoritate de voturi, retragerea sprijinului politic vicepremierului Daniel Constantin, copresedinte al formatiunii. Gratiela Gavrilescu, ministrul pentru Relatia cu Parlamentul, a fost propusa de ALDE in functiile de vicepremier si ministru al Mediului, in locul lui Daniel Constantin.