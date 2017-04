Victor Ponta sustine ca Liviu Dragnea ii ducea cadou sticle de vin "prietenului Florin" de la SRI: Sa comentez minciunile si prostiile "Carmaciului" din Teleorman?

"Este o anumita coordonare, vad - sigur, poate sa fie doar o coincidenta, dar de mult nu mai credem in coincidente in Romania - noi am vazut pe dl Victor Ponta, dl Traian Basescu, din cand in cand dl Daniel Constantin, jurnalisti - de la Evenimentul Zilei, de la B1, HotNews, alte site-uri, alte publicatii... exista acest pachet de oameni politici si jurnalisti care sunt foarte bine coordonati. Poate este o simpla coincidenta si dl Victor Ponta n-are nicio legatura cu dumnealor, unii spun ca are, altii spun ca n-are. Exista se pare o dorinta din partea unora ca eu sa fiu vulnerabilizat, si in partid si nu numai... Unii spun ca ar fi o coordonare - pentru ca este o abordare securista, am vazut la unele asa-zise anchete jurnalistice, care de fapt nu spun nimic (...) ca ar fi o coordonare de la SRI, imi vine greu sa cred. Altii zic ca ar fi o coordonare si o comanda de la Soros, pe care l-am tot atacat si o sa-l atac intruna pana cand tara asta va reusit sa scape de toata influenta acestui om nefast", a sustinut Liviu Dragnea."Sa comentez minciunile si prostiile 'Carmaciului' din Teleorman?? Mai bine nu .... sunt lucruri mult mai importante de facut! Dar inteleg frustrarea si lasitatea cu care sunt atacat non stop.Update - vad ca inca sunt oameni suficient de orbi sau mintiti care spun sa nu il mai atac pe Dragnea - dragii mei, va rog cititi ca eu doar AM RASPUNS la niste murdarii si aberatii!Ma duc sa imi primesc 'plata' de la Basescu, Soros si SRI!Incep cu SRI ca acolo sigur au mai ramas din sticlele de vin 'Opus One' pe care le ducea 'prietenul' Liviu pentru prietenul lui Florin!"