Liviu Dragnea spune ca ar putea discuta luni cu presedintele Iohannis despre desecretizarea protocoalelor dintre DNA si SRI

"Maine, daca merg acolo (la Palatul Cotroceni - n.red.) si o sa am ocazia (...) o sa-i fac aceasta solicitare. Am facut-o si public. Nu vad de ce as face-o in continuare", a spus, duminica seara la Romania TV, Liviu Dragnea despre posibilitatea unei discutii cu seful statului.Intrebat daca spera sa discute mai mult decat ultima data cu Klaus Iohannis, Dragnea a raspuns: "Poate stam mai mult. Poate stam doua minute."Birourile reunite ale celor doua Camere vor analiza daca exista competenta ca Parlamentul sa ceara desecretizarea protocoalelor SRI cu institutii ale statului, a declarat, pe 27 martie, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.Deputatul PSD Adrian Tutuianu, presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a declarat, pe 28 martie, ca Parlamentul nu are atributii privind procedura legala privind desecretizarea protocoalelor de tip SRI-DNA si ca, potrivit legii, initiativa pe aceasta tema ar trebui sa tina de Guvern si de institutiile semnatare.