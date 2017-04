Bogdan Diaconu: L-am asigurat pe Dragnea ca nu exista niciun fel de colaborare intre PRU si Ponta sau Constantin/ Alianta politica BINE - formata din PRU, PRM si ND - va fi inregistrata la Tribunal saptamana viitoare

"Cu Liviu Dragnea am discutat fiind in trecere pe la Parlament. Am avut o intalnire si, intr-adevar, am discutat si l-am asigurat ca nu exista niciun fel de colaborare intre PRU si Bogdan Diaconu si Victor Ponta sau Daniel Constantin", a declarat Bogdan Diaconu, duminica, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres.Totodata, el a anuntat semnarea protocolului de constituire a aliantei politice Blocul Identitatii Nationale in Europa (BINE), care include Partidul Romania Unita, Partidul Romania Mare si Partidul Noua Dreapta.Intrebat cum se va impaca aceasta alianta cu o eventuala colaborare in viitor cu Victor Ponta, Bogdan Diaconu a precizat ca el are o colaborare cu Adrian Popescu si cu Tudor Ionescu, liderii PRM si ND."Partidul Romania Unita are o colaborare cu PRM si cu Noua Dreapta. Aceasta este formula politica cu care ne vom prezenta in alegerile ce vor urma si in fata romanilor. Nu exista niciun fel de proiect comun intre PRU sau Bogdan Diaconu si fostul prim-ministru al Romaniei Victor Ponta. Si nu vom mai permite nimanui sa foloseasca nationalismul romanesc pentru a-si duce bataliile de putere din PSD sau din alta parte", a mai spus Diaconu.Alianta politica Blocul Identitatii Nationale in Europa (BINE), formata din Partidul Romania Unita (PRU), Partidul Romania Mare (PRM) si Partidul Noua Dreapta (ND), va fi inregistrata la Tribunal saptamana viitoare, a mai anuntat duminica presedintele fondator al PRU, Bogdan Diaconu, potrivit Agerpres."Dupa 27 de ani de faramitare, de dezbinare pe partea nationalista a esicherului politic, iata ca astazi cele trei partide reprezentative pentru nationalismul din Romania si-au dat mana si sunt hotarate sa faca bine Romaniei. Astazi am semnat protocolul de constituire a aliantei politice (...) Blocul Identitatii Nationale in Europa, denumita prescurtat BINE (...). Protocolul va fi depus la Tribunal (...) cel tarziu marti sau miercuri", a declarat Diaconu, intr-o conferinta de presa.Potrivit acestuia, BINE a fost constituita de forurile de decizie ale PRU, PRM si ND pe 25 martie.BINE va avea o structura de conducere formata din trei copresedinti - Bogdan Diaconu, Adrian Popescu si Tudor Ionescu - si un birou permanent format din cinci reprezentanti de la fiecare formatiune, a afirmat Diaconu.El a mai spus ca alianta BINE are obiectivul de a participa la alegerile europarlamentare, prezidentiale, locale si parlamentare.Conform presedintelui PRM, Adrian Popescu, alianta BINE va fi "pro Romania". "Ne pare rau (...) ca nu ne-am gandit sa facem aceasta alianta inainte de alegeri, pentru ca ne verificam potentialul", a spus Adrian Popescu.El a precizat ca a discutat cu Gigi Becali si are permisiunea lui sa comunice faptul ca acesta "va accesa la aceasta alianta, pentru ca este un bun roman".La randul sau, Tudor Ionescu, presedintele Partidului Noua Dreapta, a spus ca alianta este constituita "intr-un moment cheie pentru Romania"."Niciodata in istoria Romaniei trei partide nationaliste nu s-au aliat", a mai afirmat Ionescu, precizand ca alianta are nevoie de 9% din voturi "pentru a accede in forul legislativ european si national".